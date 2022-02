En la pasada legislatura, se aprobaron reformas para sancionar con 20 a 36 horas de arresto, sin derecho a fianza a quienes hagan mal uso del número de emergencias 911; pero no ha habido denuncias

Lourdes Vázquez

Guanajuato.-Pese a que en las centrales de emergencia de los municipios se siguen realizando llamadas de broma al 911, ninguno ha presentado ninguna denuncia, reprochó el diputado Miguel Ángel Salim Allé.

En la pasada legislatura, se aprobaron reformas para sancionar con 20 a 36 horas de arresto, sin derecho a fianza a quienes hagan mal uso del número de emergencias 911; en el caso de menores de edad, la ley prevé que el propietario de la línea telefónica será el responsable.

Al respecto el legislador dijo que, aunque en la normativa se establecen las facultades y herramientas para que los municipios interpongan las denuncias correspondientes, contra quienes hacen mal uso del número de emergencias, las autoridades municipales no han actuado.

“Que los municipios hagan su chamba, yo quiero ver en dónde están las denuncias (…) quiero ver cuántas denuncias han hecho, yo no tengo conocimiento de ninguna, cero denuncias”, mencionó.

Salim, recordó que el origen de la reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado fue a petición de los propios municipios, pues registraban casi el 80% de las llamadas hechas al 911 como no procedentes, lo que implica un desperdicio de recursos tanto humanos como económicos.

“Qué es lo que está faltando y qué es lo que se tiene que hacer, que los municipios hagan su chamba, los instrumentos que requería el municipio para proceder a detener a las personas, ya se las dimos nosotros (…) el municipio me dirá ‘son millones de llamadas al año, no puedo hacer tantas denuncias’, hay municipios que reciben 15 mil llamadas (tanto efectivas como no procedentes) en un solo día como León, entonces si no haces una, o no haces dos o tres (denuncias), entonces cómo podemos darnos cuenta que si está o no funcionando, pero si las denuncias son cero, entonces es muy difícil darnos cuenta”.

El legislador exhortó a los municipios a que se atrevan a hacer las denuncias, sobre todo cuando en muchos de los casos ya tienen detectados los números telefónicos desde los que se hacen dichas llamadas.

