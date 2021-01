Roberto Lira

Celaya.- El diputado local Paulo Bañuelos Rosales, lamentó el asesinato de su compañero de bancada, Juan Antonio Acosta Cano, el legislador exigió a las autoridades responsables de la seguridad a cumplir con su labor con los ciudadanos.

Está mañana fue asesinado el diputado local panista y exalcalde en dos ocasiones, Juan Antonio Acosta Cano, mientras hacía ejercicio en las calles del centro de Juventino Rosas, hecho que consterno a sus compañeros de bancada.

“Se le quiebra a uno la voz por una pérdida tan enorme para la región, para Guanajuato. Un diputado que estuvo trabajando con nosotros en la Comisión de Medio Ambiente y que deja su legado muy importante porque fue una persona que siempre estuvo echada para delante trabajando un poco más por las familias del campo y las comunidades”, comentó el diputado local Paulo Bañuelos Rosales.

Ante el asesinato de su compañero en el Congreso del Estado, el legislador celayense exigió al titular de la Fiscalía General del Estado, Carlos Zamarripa y al secretario de Seguridad Pública del Estado, Alvar Cabeza de Vaca, a no solo dar con los culpables y esclarecer este delito, sino también del resto de asesinatos sucedidos en la entidad.

“Las autoridades tienen que ponerse a trabajar, el pueblo para eso nos paga, es como si nosotros no estuviéramos dando resultados en el poder legislativo, entonces al ejecutivo, al propio fiscal, al secretario de seguridad, a los encargados de seguridad en cada uno de los municipios tenemos que estarles exigiendo, los propios regidores y síndicos tienen que estarle pidiendo resultados al secretario de seguridad aquí en Celaya”, comentó Bañuelos Rosales.

El congresista comentó que tras esta agresión se siente vulnerable, sin embargo, aseguró que no pedirá seguridad personal.

“No se puede andar así, yo en lo personal no requiero de seguridad porque yo siempre he andado solo, afortunadamente nada más me han quitado mi camioneta, pero aquí nadie está exento de pasar por una situación de ese tipo, pero no sé si mis compañeros y compañeras vayan a pedir algo de seguridad”, mencionó Bañuelos Rosales.



MD