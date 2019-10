Diputado local de Sonora usa estrado ¡para declararse gay!

Mientras integrantes de la comunidad LGBTTIQ+ se manifestaban en el congreso el legislador del PT dijo que apoyaba el matrimonio igualitario

Redacción

Sonora.- El diputado Rodolfo Lizárraga se declaró abiertamente gay durante la sesión ordinaria del Congreso de Sonora, donde se discutía la aprobación del matrimonio igualitario.

El congresista dio voz a un grupo de integrantes de la comunidad LGBTTIQ+ que este jueves 10 de octubre protestó en el Congreso local, a favor del matrimonio igualitario sin amparo en Sonora.

“De parte de un servidor van a tener todo el apoyo para lo que ustedes pretenden hacer”, dijo a los manifestantes.

“Quiero decirles diputados y diputadas que los que están aquí presentes no son vacas, no son becerros, no son perros, no son animales. Son seres humanos y que están peleando por un derecho”.

Destacó que estas personas son productivas. “Somos, como hoy, yo que abiertamente digo que soy gay y que pertenezco a la comunidad, hoy soy diputado de uno de los municipios más grandes y más importantes del estado de Sonora, Guaymas, van a contar con todo el apoyo y todo el respaldo”.

Por primera vez tienen un diputado que ha ayudado a la gente y que ha estado cercano a la gente en muchísimo tiempo, pues que soy gay y que hoy estoy representándolos como diputado y que voy a velar por los derechos de todas las comunidades incluida la gay y de todos los grupos minoritarios y en general de los más de 150 mil ciudadanos guaymenses, reiteró.

El diputado Rodolfo Lizárraga (@rlizarraga13) se declaró abiertamente gay durante la sesión ordinaria del Congreso de Sonora, donde se discute la aprobación del matrimonio igualitario.#ComingOutDay • #Notimex pic.twitter.com/ZTp8vRIDnq — Notimex (@Notimex) October 11, 2019

Con información de El Universal

Comentarios

Comentarios