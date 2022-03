El diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo mencionó que siguen de cerca las investigaciones del caso de Bety Hernández

Cuca Domínguez

Salamanca.-El diputado Local por Morena, Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, comentó que sigue de cerca las investigaciones sobre las irregularidades de las administraciones de Antonio Arredondo y de Beatriz Hernández y aseguró no habrá impunidad.

El legislador dijo que sigue el trámite en el Congreso del Estado y en la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), por las irregularidades de las administraciones de Antonio Arredondo y de Beatriz Hernández.

“Vamos a estar muy al pendiente, porque nosotros no promovemos, ni defendemos la impunidad, todo lo contrario, si durante esas administraciones hay irregularidades, que se sancione”, precisó.

Podría interesarle: Esperan veredicto de ASEG sobre irregularidades del trienio de Beatriz Hernández

Foto: Cuca Domínguez

La ASEG presentó denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Guanajuato, por irregularidades por 43 millones de pesos en el gobierno de Beatriz Hernández Cruz; y por 143.5 millones de pesos, en la administración de Antonio Arredondo Muñoz.

“Si en las administraciones de Antonio Arredondo y de Beatriz Hernández, cometieron alguna irregularidad que se sancione; por el avance propicio del proceso no podemos entrar en mayores detalles; lo que sí sé es que está en trámite, por lo que no está muerto el asunto; no quiero entrar en mayores detalles vamos revisarlo bien y en próximas fechas podemos dar información más detallada”, dijo Prieto Gallardo.

Foto: archivo

Prieto Gallardo aseguró que se revisará el seguimiento del trámite, así como el dictamen que emita la autoridad correspondiente.

“Aquí nosotros no vamos a defender, ni solapar a nadie; sí en su momento Beatriz Hernández que fue alcaldesa por Morena, eso no quiere decir que nosotros vayamos a comprar impunidad; todo lo contrario, mis compañeras y compañeros tenemos que ser más severos; en este caso ella ya no está en Morena, pero sí quiero dejar un mensaje muy claro, este partido no vamos a tolerar, ni permitir ninguna violación a la Ley, corrupción o irregularidad por parte de nuestras autoridades, en específico de Salamanca, Silao, Doctor Mora y por supuesto de mis compañeros regidores de los municipios del estado”, finalizó el legislador.

Lea también: Salamanca gestiona para recibir una oficina de expedición de pasaportes

MJSP