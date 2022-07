El diputado de Morena Cuauhtémoc Becerra aseguró que su hermana se dedica a arrendar y que el contrato con ella es legal, incluso económico

Alejandro Sandoval

Guanajuato-. Tras la difusión de una nota periodística donde se exhibe que el diputado morenista Cuauhtémoc Becerra González ha transferido a su propia hermana casi 300 mil pesos de recursos públicos, por concepto de renta de oficina, el diputado aclaró en entrevista que únicamente le paga a su hermana 16 mil pesos mensuales por concepto de renta.

“Primeramente, puntualizando la nota que percibo muy falaz, porque dice: ‘benefició a su hermana con 300 mil pesos’, ¡ah cabrón!, si haces puntual el desglose, no son 300 mil pesos, son 265 mil y a mi hermana son únicamente 16 mil pesos mensuales. Mi hermana no vende muebles, mi hermana no remodela, a la hermana solamente se le paga únicamente renta, es lo que tiene la señora, se dedica a arrendar”, se excusó el diputado de Morena.

Dijo tener un presupuesto para ejercer una renta por lo que decidió pagar por ese local.

Te interesará leer: Maestros en Guanajuato no tienen una preferencia política, asegura SNTE

“Local que si investigan y hacen la labor periodística, tiene 80 metros cuadrados y un local ubicado en ese punto por 16 mil pesos es una ganga”, enfatizó.

El legislador de Morena considera que alguien lo quiere golpear políticamente. Se le preguntó si moralmente es lo correcto pagar una renta con recursos públicos a su hermana, a lo que contestó que “aquí no estamos hablando de ética o de moral sino de legalidad, yo no lo veo fuera de la ley”.

Recibo de arrendamiento del diputado de Morena (Foto: Correo)

Apuntó que seguirá rentando ese local y que si alguien le ofrece uno más barato en esa zona y de esas condiciones, se cambia. Puntualizó al aceptar que pudiera ser “fuego amigo”.

De acuerdo con la publicación del medio Códigos, la oficina de gestión del legislador está localizada en la calle Andrés Delgado 200 b de la zona centro, en la ciudad de Salamanca, en un viejo edificio.

Lee también: Ayuntamiento en Tierra Blanca busca reponer sus ‘fracturas’ políticas

Incluso ha pagado 53 mil 100 pesos por concepto de remodelaciones. Es el diputado que más ha gastado en su centro de gestión.

En contraste… diputada de Morena propone reducir financiamiento a los partidos

Su compañera, la diputada Irma Leticia González presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para reducir el financiamiento público a los partidos políticos cuando no se trate de época electoral.

La propuesta plantea reducir en un 75 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y amparar la competencia en las contiendas electorales con un incremento únicamente en el concepto de gastos de campaña.

Precisó que los partidos políticos tienen la finalidad de promover la participación ciudadana en la vida democrática del país, así como contribuir a la integración de los órganos de representación política.

Diputada Irma Leticia González (Foto: especial)

La ley debe de garantizar que los partidos cuenten con las herramientas para realizar sus actividades correspondientes, de la misma manera, indicar las reglas a las que se sujetarán.

Puedes leer: PAN busca renovar su plan de acción política; prepara alianzas con partidos

Citó que el Estado Mexicano destina cada año alrededor de más de 11 mil millones de pesos en subsidios públicos destinados a las actividades ordinarias de los partidos políticos, plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles, es decir, a la manutención de aparatos burocráticos.

Asimismo, expresó que el financiamiento a los partidos políticos destinado al proceso electoral es un requisito indispensable para garantizar contiendas justas y equitativas, pero el sostenimiento de su estructura burocrática en tiempos no electorales no era justificable.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio y dictamen.

IO

Quizás te interese: