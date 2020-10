Redacción

Guanajuato.- El diputado del PVEM, Israel Cabrera Barrón anunció que buscan presentar un proyecto con el que busca rescatar la Presa de los Santos para que sea un lugar de recreación para los capitalinos.



Manifestó que desde el 2009, no se ha realizado ninguna obra civil en el embalse, salvo porque en la presente administración municipal de Alejandro Navarro Saldaña se colocaron algunos aireadores.



“Pero creo que ya se necesitan acciones de obra civil, la restauración de los mismos santos, la restauración de la propia cortina y completar el circuito para que la gente pudiera ir ahí a disfrutar, estos espacios los tenemos que, no me gusta decir rescatar porque no es que los estemos perdiendo, sino mas bien lo que necesitamos en contribuir a que la gente se enamore de ellos, participe y vean que es un privilegio para Guanajuato tener un área como la presa de Los Santos en zona urbana”, señaló.



Por ello, Cabrera señaló que trabaja en un proyecto que presentaría tanto al gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo como al ayuntamiento capitalino a través de la regidora del PVEM, Ana Bertha Melo para que pueda incluirse en el presupuesto del 2021.



“Como diputados tenemos la ventaja de revisar el presupuesto, no nos toca etiquetar el recurso pero si nos da la oportunidad de dialogar, el gobernador ha sido muy cordial acerca de los recursos que pedimos para Guanajuato y en este tenor, yo si estoy tratando de poner sobre la mesa, un proyecto, no una idea, un proyecto de mejoramiento del paisaje urbano de la presa de Los Santos, con cuánto nos cuesta los santos, qué tipo de santos son, cuánto nos cuesta la cantera, para que el gobernador lo tenga y presentarlo a través del ayuntamiento, de la regidora Any Melo con todos los miembros del ayuntamiento para que en el 2021 ya esté etiquetado”, manifestó.

