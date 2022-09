El diputado Aldo Márquez adelantó que su suplente Javier Torres Mereles llegará al Congreso con una iniciativa de reforma importante

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Aldo Márquez Becerra, diputado local del PAN, confirmó que por invitación del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, se incorpora al gobierno del Estado. Sin embargo, no quiso decir en cuál dependencia.

Señaló que ese será un anunció que hará el propio titular de ejecutivo estatal, en el transcurso de la próxima semana.

“Esta licencia sí obedece a temas personales. A una invitación que he recibido. No les puedo adelantar información, lo que sí les puedo decir, es que recibí invitación por parte del gobernador para integrarme en el gobierno del Estado. Por respeto, me gustaría esperar a la siguiente semana, estarlo anunciando, con todo gusto les estaré compartiendo”.

Destacó que, como parte de sus trabajos legislativos, presentó la iniciativa para la nueva Ley de Turismo, la cual está en análisis, así como la Ley de Educación Superior del Estado.

Diputado anuncia suplente

El diputado Aldo Márquez adelantó que su suplente Javier Torres Mereles llegará al Congreso con una iniciativa de reforma importante, aunque no profundizó de qué se trata.

“Creo que hicimos muy buena dupla en la campaña. Conocemos bien el distrito, somos gente de partido, gente que ha estado trabajando en Acción Nacional, gente que conocemos a las personas, él me acompañó. Estuvimos muy al pendiente de estar atendiendo el distrito y estoy seguro que hará un extraordinario trabajo”.

En la última sesión de la Diputación Permanente, la solicitud de licencia del diputado Aldo Márquez fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su aprobación con efectos al 1 de octubre de este año.

