Diputadas del Congreso, en contra del aborto

Libia Denisse del PAN, señaló que es defensora de la vida, advirtiendo además que el tema ni siquiera está en agenda; mientras que Arcelia González del PRI, señaló que dependería del tipo de despenalización.

Catalina Reyes

Guanajuato.- Las diputadas Libia Denisse García Muñoz Ledo, del PAN, y Arcelia González González, del PRI, integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso, se pronunciaron a favor de la vida, aunque no lo aseguraron, dieron a entender que están en contra del aborto, cuando Correo les preguntó si estarían a favor de la despenalización del aborto.

La primera señaló que ese tema no está en la agenda del PAN, mientras que la segunda, declaró que primero tendría que analizar el tipo de despenalización en caso de que se presentara la propuesta.

Lo anterior, respecto a la nota publicada ayer por Correo de que en los últimos 12 años, 385 mujeres guanajuatenses han viajado a la Ciudad de México a someterse a un aborto, puesto que allá este procedimiento no está penalizado, como sí lo está en Guanajuato.

En entrevista, Libia Denisse expresó: “Si en la siguiente legislatura hubiera alguna iniciativa con argumentos muy sólidos, lo estaríamos argumentando, pero yo creo que la postura de Acción Nacional es muy clara y por supuesto en nuestra agenda no está este tema. Si estuviera en la agenda legislativa, lo discutiríamos”.

-¿Y si la sociedad se los pidiera?

“Yo creo que no. Sin duda hay que escuchar a los ciudadanos, como lo hemos hecho, por supuesto que estamos para representarlos. Pero hoy los ciudadanos nos han dado su confianza para representarlos como diputados de Acción Nacional porque conocen que nuestra postura es muy clara. Nos debemos a los ciudadanos que comparten la misma postura de Acción Nacional en defensa de la vida”.

Por su parte, la diputada Arcelia González, del PRI, recordó que cuando se discute el tema del aborto, una de las vertientes de la discusión es el tema biológico y el tema médico.

“A mí en lo particular, esto no tiene qué ver con un tema parlamentario. Yo soy muy respetuosa de la vida, eso para mí tiene ciertos matices biológicos y morales. Habría que ver cuáles serían las reformas para poder discutir un tema jurídico.

-¿Está en contra de despenalizar el aborto?

“Habría que valorar cuál es la reforma, no puedo decir que en contra. No puedo decir del tema médico porque habría que dispensar en esos casos. Hay casos en los que sí me parece conveniente y hay casos en los que tendría que haber una mayor reflexión.

“Yo tendría que valorar con una iniciativa propuesta si estoy a favor o en contra. Mi tema general es a favor de la vida. Tendría que valorar el ámbito jurídico, la motivación y qué estamos privilegiando, el valor que estamos privilegiando en el tema jurídico.”

