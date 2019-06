Diputada solicita reasignación de presupuesto

Aseguró que el IMSS o ISSSTE no tiene la capacidad de atender a tanta gente

Nancy Venegas

Irapuato.- La diputada federal por el PAN, Michel González Márquez, urgió al gobierno federal para reasignar los recursos para el sector salud, lamentó que el recorte presupuestal afectara considerablemente a las instituciones a tal grado que en el Seguro Social ya no se cuenta con medicamentos para los pacientes con cáncer y sus familiares deben comprar los fármacos.

“Estamos totalmente en riesgo de colapso, el IMSS o ISSSTE no tiene la capacidad de atender a tanta gente y menos si recorta presupuesto, se tiene que actuar. La situación que estamos viviendo, nosotros la advertimos en diciembre cuando se aprobó dicho presupuesto y que nosotros la oposición de tres partidos lo rechazamos, es injusto que caigamos a estas alturas en peligrar la vida y salud de las personas. Como partido político vamos a seguir presionando porque no es posible que el presidente pueda voltear a ver canchas de béisbol para darles presupuesto y no pueda voltear a ver el tema de salud que es lo más importante y prioritario en la vida de la gente”.

La diputada visitó este jueves el CRIT Bajío, donde palpó también la problemática financiera que aqueja al Centro y se comprometió a gestionar apoyos para que se brinden más atenciones a quienes lo solicitan.

“Vale la pena venir a visitar para sensibilizarnos y ver todo el trabajo que están haciendo y ver de qué manera podemos apoyarlos. Mi intención es primero sentarme con empresarios, asociaciones civiles con las que ya estoy trabajando en otros temas para ver cómo le podemos hacer en la gestión de recursos, en apoyos en especie”.

RC