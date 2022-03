La diputada pidió a los maestros respetar a sus estudiantes y reforzar los protocolos de actuación en casos de acoso en la prepa de León

Lourdes Vázquez

Guanajuato .- María de la Luz Hernández Martínez, presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura del Congreso del Estado, declaró que es necesario que la Universidad de Guanajuato (UG) fortalezca las capacitaciones hacia directivos y maestros para atender casos de acoso.

Lo anterior tras la manifestación de alumnas de la Preparatoria Oficial de León luego de que su directora les “recomendó” usar ropa que no llame la atención para evitar que las acosen.

La legisladora del PAN, reprobó cualquier tipo de violencia hacia las mujeres y los casos de acosos que se presentan en las instituciones educativas, como en la Escuela de Nivel Medio Superior de León.

“Es importantísimo el tema de las capacitaciones, siempre tenemos que estar en todo tipo de capacitación, desde el ámbito de formación humana hasta este tipo de cuestiones de atención a protocolos”.

Hernández Martínez exhortó a los directivos y maestros a mantener en todo momento una actitud de respeto hacia los estudiantes, “y ese respeto incluye desde cómo vestimos, desde nuestro aspecto físico, respetar a todas las personas por el simple hecho de ser personas, la invitación para todo el personal que labora en las instituciones educativas, es siempre velar por el respeto absoluto de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes”.

Además, insistió en que la máxima casa de estudios de la entidad, debe llevar a cabo una revisión puntual de los protocolos establecidos para atender casos de acoso y violencia cometidos en contra de mujeres integrantes de la comunidad estudiantil.

“Ya lo habíamos platicado, cualquier protocolo en las instituciones educativas es perfectible, yo creo que es importante hacer esta revisión de protocolos y la otra es seguirlos, además comentaba la importancia de poder acudir a instancias externas para poder coadyuvarnos, porque como instituciones educativas, nos podemos sentir rebasados”, sentenció.

Indignan medidas para prevenir acoso en Preparatoria de León

Ayer en orden, como si se formaran un día más para entrar a la escuela, decenas de estudiantes de la Preparatoria Oficial de León en San Miguel iniciaron su manifestación, con la que exigieron sanciones reales para erradicar el acoso en el plantel. Las adolescentes alzaron la voz en respuesta a un mensaje de la directora, en el que se les pidió usar ropa “cómoda y que no llame la atención”.

“Mi ropa no justifica tu acoso”, “Estamos cansadas de caminar con miedo”, “De mi vestuario resérvate tu comentario”, “Mi falda no es un problema para la educación, tú acoso sí”, son unas cuantas frases que las jóvenes escribieron en cárteles pegados en todo el plantel.

Entre las pocas acciones (“nulas” dicen las estudiantes) que se acordaron en la reunión virtual del 17 de marzo entre jefas y jefes de grupo con la directora de la preparatoria, Dalila Camarena García, sobre temas en torno a la seguridad, el mensaje enviado a las jóvenes fue el siguiente:

“Chicas traigan ropa cómoda y que no llamen la atención: por lo mismo de la inseguridad y el acoso sexual, la directora recomienda no usar faldas ni shorts o tops. Bueno, esto no lo dijo en la junta, pero varios profesores también se quejaron que la prepa no es lugar para llevar ese tipo de ropa. Esto no es por ofender, sino por prevenir”.

