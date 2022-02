La panista Katya Soto dijo que así como tienen derechos, es necesario que los niños tengan también obligaciones

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Pese a que integrantes de organizaciones civiles por la defensa de niños y adolescentes han manifestado la necesidad de reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado para eliminar el apartado de “deberes”, pues ello contraviene a los derechos de los menores, la diputada del PAN, Katya Soto Escamilla afirmó que, así como tienen derechos, también deben cumplir con ciertas obligaciones.

La legisladora rechazó que la ley estatal en la materia sea la peor evaluada tal y como lo señaló la directora del Centro de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NIMA), Alma Padilla, según el índice de medición de calidad de leyes elaborado por la Red Nacional por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

“¿Pero la peor evaluada?, ¿De quién?, ¿De qué estudios?, ¿Quién lo dice?, habrá que revisar qué organización está comentando el tema, el tema de los deberes yo, es la primera vez que escucho que una sociedad civil lo comenta”, acotó.

El miércoles, en una reunión con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, David Martínez Mendizábal, la directora NIMA, Alma Padilla señaló que el que el concepto de “deberes” esté establecido en la norma vigente, contraviene los derechos humanos de los niños y niñas, lo que coloca a la ley estatal como la peor evaluada, por lo que es necesario que dicha normativa se homologue con la federal.

En conjunto con integrantes de organizaciones adheridas REDIM, manifestaron que, aunque se han venido realizando reformas a nivel estatal, ninguna ha coincidido con las modificaciones que la sociedad civil ha propuesto, por lo que buscan presentar diversas propuestas a fin de que se impulsen modificaciones a la ley.

No obstante, en entrevista, Katya Soto manifestó que con las diversas reformas que se han hecho a dicha normativa se ha pretendido proteger siempre el interés superior de la niñez, todo ello -dijo- trabajando de manera conjunta con la sociedad civil.

“El tema de deberes, entiendo, sé y conozco porque me tocó trabajar con el tema, te voy a dar una opinión en lo particular, es importante entender que las niñas y los niños, tienen derechos pero también es importante buscar que ellos entiendan que deben tener de alguna manera la parte de poder tener, no son obligaciones, por eso se pone deberes, como ir a la escuela, hacer la tarea, tenemos que ser muy cuidadosos en estos temas, porque se pueden confundir, yo considero desde mi punto de vista que es importante, muchas veces creemos que solo queda en el lado contrario el tema y esto es de todos”.

Aunque afirmó que sí se han venido trabajando en mejorar la ley, aceptó que se requiere escuchar a la sociedad civil organizada, por lo que en próximas fechas se llevará a cabo una mesa de trabajo con miembros de organizaciones civiles para conocer sus puntos de vista.

