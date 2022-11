Durante su intervención, la diputada Patricia Armendáriz recibió chiflidos y reclamos por defender al presidente López Obrador

Staff Correo

Guadalajara.- Durante la Feria Internacional del Libro Guadalajara 2022, la diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, recibió abucheos tras defender al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En el foro ‘Mujeres en el poder: el rumbo de México’, estuvo junto a la diputada por el PAN, Margarita Zavala. También con la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, y la diputada local del PRI, Soraya Pérez.

No te pierdas: Morena aprueba reforma electoral en comisiones; mañana, al pleno

Durante su intervención, la diputada Patricia Armendáriz recibió chiflidos y reclamos por asegurar que el presidente López Obrador ha sido el dignatario más liberal que ha tenido el país.

“El Presidente más liberal que hemos tenido se llama Andrés Manuel López Obrador (abucheos). Escúchenme por favor, este no es un foro político, bueno, si no me dejan hablar pues ya me voy”, expresó.

Ya me llegó el vídeo de @PArmendarizMX peleándose con el público de la @FILGuadalajara. Dice que la prioridad de AMLO es la salud 🙄 pic.twitter.com/EN6aOy6nB6 — Santiago Baeza (@santiagobaeza) November 29, 2022

Defiende a AMLO

Al defenderse de las burlas, la diputada morenista quiso explicar por qué ella tiene esa opinión del presidente Obrador desde el punto de vista de un economista. Esto al mejorar la recaudación y por ende conseguir recursos para los programas sociales. Sin embargo, los reclamos y las criticas continuaron durante su presentación.

“Este presidente, lo único que ha hecho como su trayectoria más importante ha sido mejorar el sistema tributario para mejorar las transferencias del bienestar, si se sienten ofendidos pues obvio, la tributación ha crecido como nunca”, apuntó.

Te puede interesar: Alumnas de prepa de la UAG crean toallas femeninas biodegradables

Foto: Captura

Finalmente, la diputada Patricia Armendáriz no pudo concluir su idea, pues su tiempo de intervención en el panel había concluido. Ante ello, la moderadora pidió continuar con el programa.

“El bienestar, el presidente ha sido obsesivo, en la parte de bienestar es la defensa de los mayores y de la salud, va a dejar (abucheos intensos) bueno, me lo dijeron que iba a un auditorio que con todo respeto yo quería darles mi punto de vista y no de una manera política, muchas gracias”, refirió.

MM

Más información: