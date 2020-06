Diputada exige remover a Carlos Zamarripa por no garantizar la paz en el estado

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada local de Morena, Magdalena Rosales Cruz exigió la remoción del secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini tras la escalada de violencia en el estado y los hechos registrados el sábado en la región Laja –Bajío con la quema de autos y negocios y el bloqueo de carreteras.

En tanto, la legisladora del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, reiteró que es necesario que el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo evalúa la permanencia del funcionario estatal pues la inseguridad en esa zona y en todo el estado empeora día a día.

No pueden continuar

Entrevistada por separado, Magdalena Rosales señaló que la posición del Grupo Parlamentario de Morena es que se remueva tanto a Álvar Cabeza de Vaca como al fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, pues tiene años en el cargo sin ningún resultado y que en lugar de garantizar la paz social en el estado, cada día crece la inseguridad y todo tipo de delitos.

“Y en esta última etapa crecieron los asesinatos a niños, a mujeres, a mujeres embarazadas, la violencia se ha incrementado sobre todo en esta zona sureste del estado pero también en las ciudades del Corredor Industrial y esto producto del descuido, no quiero decir otra cosa, el descuido de los fenómenos que crecieron, el huachicol y que no hay ninguna acción”.

En tanto, Vanessa Sánchez Cordero del PVEM reiteró que es necesario cuestionar la permanencia del Secretario de Seguridad Pública.

“Los resultados no son los esperados y la situación empeora día a día y si bien vemos que hay estoy golpes, estos operativos que terminan con la detención de algunas personas supuestamente relacionadas con la actividad de los grupos criminales, la situación no mejora para nada y además no vemos que haya esta autocritica y el reconocimiento de que hay mucho todavía por hacer”.

El sábado pasado tras un operativo den la comunidad de San Isidro de Elguera en Celaya en el que se detuvo a varios integrantes de un grupo criminal que operan en la zona, se originaron bloqueos en 13 municipios, lo que generó terror en la ciudadanía.

En virtud de que el próximo viernes, Álvar Cabeza de Vaca comparecerá ante la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado, ambas legisladores señalaron que exigirán explicaciones y que se espera que la reunión no sea una simulación.

