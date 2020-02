Diputada del PAN se sumará al paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada del PAN, Libia García Muñoz Ledo se sumará al paro nacional de mujeres del 9 de marzo, convocado por colectivos feministas por lo que solicitó a la Secretaría General del Congreso del Estado que se le descuente de su dieta ese día.

La legisladora publicó un video en Facebook manifestó que con esto se une y respalda el movimiento ‘Un día sin nosotras’ en contra de la violencia contra las mujeres.

“El nueve nadie se mueve, esto como un respaldo a las organizaciones de mujeres que están trabajando y que están haciendo esta manifestación en contra de los feminicidios que se han dado en el país, por ello es que también invito a todo el Congreso a que se sume a esta causa”.

En el oficio entregado este jueves en la Secretaría General del Legislativo solicitó además que se facilite a las trabajadoras que decidan ausentarse ese día puedan hacerlo sin que se les descuente de su nómina, “como una forma de manifestarnos pacíficamente sin que les sea descontado de su sueldo el día de ausencia, los invito a todos a que nos sumemos esta causa y erradiquemos todo tipo de violencia”.

La convocatoria de paro nacional consiste es que el próximo 9 de marzo, ni mujeres ni niñas mexicanas salgan a la calle, no asistan a la escuela y no vayan al trabajo; además que no se usen servicio de plataforma de taxis o transporte público, entre otras acciones; a través de redes sociales las activistas señalan “miren cómo sería si no existiéramos más…pasa la voz, únete. Si quemando y gritando no nos ven… ¡concedido!¡No nos verán!”.