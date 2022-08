Insisten compañeros de la diputada del PAN de Celaya que ella debe separarse de su cargo. Esto después de que la fiscalía diera a conocer la detención del adolescente.

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), manifestaron que la regidora de Celaya, María Cristina Villalobos Hermosillo, debe apegarse al código de ética y separarse de su cargo. Esto luego de que su hijo menor de edad fue detenido por el delito de extorsión.

Debe separarse de su cargo: su hijo se dedicaba a la extorsión

La diputada panista Susana Bermúdez Cano señaló que este hecho no debe generar una suposición falsa. Es decir que, por ser integrante de Acción Nacional, la regidora tendría algún beneficio.

Foto: Lourdes Vázquez

El Comité Directivo Estatal del PAN emitió un comunicado respecto al tema. En el cual, además de condenar cualquier acto que atente contra el bienestar y la paz de ciudadanía, le solicitaron a María Cristina Villalobos presentar su solicitud de licencia a la regiduría. Esto tras conocer a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) la detención de un adolescente dedicado a extorsionar a los comerciantes de la Central de Abastos.

Los panistas conocen su código de ética: Alcántar

Rolando Alcántar Rojas, diputado de Acción Nacional e integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, mencionó que los funcionarios públicos de dicho partido conocen perfectamente su código de ética, los lineamientos y los estatutos. “Sabemos que por una situación de esta o incluso menor, tendríamos que estar en la disposición de dejar el paso para que se hagan todas las investigaciones necesarias, tal como lo pide el propio PAN”.

El legislador comentó que no se trata solamente de una postura política del PAN, “de decir, que nunca se va a solapar nada porque incluso el mismo Comité Directivo Estatal lo menciona de manera clara. No se le puede imputar alguna responsabilidad por un hecho no cometido de manera directa, sin embargo, nosotros estamos perfectamente consientes de un código de ética que tenemos que observar y analizar como funcionarios públicos y que tenemos reglamentos y estatutos por cumplir”.

En tanto, Susana Bermúdez, dijo que la dirigencia estatal ya ha tomado las acciones pertinentes. Solicitarán la licencia de la edil para que en próximos días tome el cargo su suplente.

Foto: Lourdes Vázquez

“Y tiene que enfrente todo el proceso que tenga que ver. No es que nos desliguemos, pero, en definitiva, cada persona tiene que ser responsable de sus propios actos. Que no se vaya a generar una suposición falsa, que crean que porque es del Partido Acción Nacional vaya a tener algún beneficio”.

