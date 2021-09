Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada local del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero calificó como ilógica la propuesta de los diputados del PAN para exhortar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia del Nación (SCJN) a que las sentencias en materia de aborto y el no reconocimiento de la vida humana desde la concepción sean emitidas considerando el derecho a la vida; esto al señalar que el Congreso del Estado no tiene las facultades de hacer interpretaciones con control convencional pues ello compete al Tribunal Constitucional.

“No pueden decirle por un lado a la Corte ‘respeta la autonomía legislativa de los Estados’ y por el otro lado decirles ‘tú tienes que resolver de cierta manera’”.

La propuesta de punto de acuerdo de la bancada de Acción Nacional en el Congreso del Estado impulsada por Cristina Márquez Alcalá busca que las sentencias en las que se declara inconstitucional penalizar a las mujeres por abortar y en la que también se determina inconstitucional que las legislaciones locales reconozcan la vida humana desde la concepción como el caso de Guanajuato, sean emitidas conforme a derecho, considerando el derecho a la vida como superlativo y de familia en un tema de trascendencia social.

Al respecto, Vanessa Sánchez reiteró que dicha propuesta resulta un tanto ilógica el pretender decirle a la SCJN: “respétanos, pero nosotros te decimos cómo vas a responder en las acciones de inconstitucionalidad que están planteadas ante ti”.

Dijo que no es correcta la interpretación que hace la fracción del PAN a las convenciones y tratados internacionales respecto a la protección de la vida desde la concepción, ni apegarse a ello para no llevar a cabo reformas a la Constitución local en la materia.

“Ya vemos que la interpretación de la Suprema Corte que es quien debe hacer esta interpretación y este control convencional, dice que estos tratados y esta protección a la vida no alcanza y no es suficiente como para privar a las mujeres de ambos derechos, y desde ahí tenemos la interpretación que está haciendo la Suprema Corte que es el órgano encargado de hacerla y nosotros no pudiéramos como Congreso local decirle cómo hacer una interpretación diferente cuando además no está dentro de nuestras facultades hacer interpretaciones con control convencional”, sostuvo.

La legisladora Verde Ecologista mencionó que aunque dicha propuesta de punto de acuerdo tendrá que ser analizada en la siguiente legislatura, en virtud de que el próximo 15 de septiembre quedarán concluidas de manera formal las actividades de las comisiones permanentes, el PVEM no la acompañará.

No obliga a reformar la Constitución

Explicó que luego de que la SCJN declaró inconstitucional que las legislaciones locales reconozcan la vida humana desde la concepción, este criterio se vuelve jurisprudencia.

“Pero este criterio tiene que ser adoptado por los órganos jurisdiccionales, no hay una obligación a los demás estados que no están involucrados en esta declaración de inconstitucionalidad de modificar sus Constituciones, no obstante estas porciones en donde se establecen las Constituciones que protegen la vida desde la concepción, ya no puede ser oponible a todos, tal y como lo pretende Acción Nacional aquí para el tema de la despenalización del aborto”.

PAN no promoverá legislación local

Tras las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al aborto, el dirigente del PAN en Guanajuato, Román Cifuentes Negrete, aseguró que se mantendrán firmes y congruentes a su doctrina en defensa de la vida por lo que no contemplan promover alguna modificación en la legislación local.

En conferencia de prensa, consideró que la Corte se extralimitó al declarar inconstitucional la protección de la vida desde su concepción, cuando el fin fundamental del derecho es proteger a los más vulnerables.

Por ello, indicó que el PAN defiende y defenderá las dos vidas, pues desde la concepción ya se trata de un nuevo individuo, vivo e independiente.

“Nos preocupan las dos vidas, si hablan de la concepción es eso, el surgimiento de una nueva vida. En un estado de derecho y democrático, el derecho debe estar para garantizar también la defensa del más débil, y en este caso, es un ser vivo, independiente, y ahí tendríamos que entrar en la controversia con la Suprema Corte, y esto no tiene que ver con religión o cuestiones morales”, dijo.

Por su parte, el diputado federal, Éctor Jaime Ramírez Barba, apuntó que la resolución de la Corte dejó una “laguna importante” en materia jurídica al no definir en qué momento el producto del embarazo es sujeto de derechos.

“Los ministros solo señalaron que el producto de la concepción merece una protección que incrementa en el tiempo, pero sin definir el momento específico a partir del cual ha de tener esa protección la nueva vida”, dijo.

“Lo que queda claro desde el punto de vista médico es que la célula es la unidad mínima de vida que puede existir, y en el caso del cigoto queda claro que tiene vida. Los ministros jurídicamente podrán decir lo que quieran, pero biológicamente queda claro que es un ser vivo dentro de otro ser vivo”, añadió.

