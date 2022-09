DIPUTACIÓN MIGRANTE: LA REPRESENTATIVIDAD PENDIENTE

LO DICHO. Uno de los principales cuestionamientos para la determinación de otorgar una curul en el Congreso local a la comunidad migrante en la siguiente elección es la pobre respuesta que hubo a la consulta que echó a andar el Instituto Estatal Electoral.

CIFRAS. Ayer, en el Congreso local, consejeras del Instituto Estatal Electoral defendieron que, solo con la respuesta de 156 migrantes a un cuestionario enviado vía electrónica, este organismo haya realizado el estudio para sustentar las medidas afirmativas que obligarían a los partidos políticos que contiendan en las elecciones de 2024, postular a un candidato migrante y con ello, garantizar una curul para esta comunidad en la siguiente legislatura.

LA MUESTRA. En la presentación del documento realizado por el IEEG para sustentar la viabilidad de una diputación migrante, las consejeras Sandra Liliana Prieto y Beatriz Tovar, hablaron tras el cuestionamiento de diputados en el sentido de que apenas 156 respondidos de mil 319 cuestionarios que se enviaron a migrantes, parecían una muy baja participación.

POCOS. Y más, si recordamos que se trata de un universo de 114 mil 656 guanajuatenses que habían tramitado su credencial para votar desde el extranjero. Peor se pone el asunto si contabilizamos los cientos de miles de migrantes guanajuatenses que hay en todo el mundo.

LOS TIEMPOS. La consejera Sandra Liliana Prieto argumentó que se trata de una muestra representativa si se toma en cuenta que hay dificultades logísticas que se tuvieron que sortear si se toma en cuenta que solo se dispuso de 90 días para la aplicación de los cuestionarios.

DUDA. Otra pregunta que también hizo emplearse a fondo a las consejeras fue la de a quién representaría un diputado migrante y qué requisitos se exigirían para aspirar a serlo.

SIGUIENTE PASO. Los diputados locales deben tomar nota porque una cosa es que el IEEG trabaje en las medidas afirmativas y la otra que, el legislativo dé el gran paso que representa una reforma a la ley electoral.

CAJA DE PANDORA. Y más cuando recordamos que se trata de apenas la punta de un gran iceberg: la legislación en materia electoral para dar espacio a grupos y minorías que son marginados o discriminados.

MUCHOS LOS LLAMADOS. La diputación migrante será la gran novedad para el proceso electoral 2024 pero ya también se abren paso las medidas afirmativas para dar espacio a grupos de la diversidad, discapacitados y afrodescendientes. Más los que se acumulen. ¿Alcanzarán las curules para las minorías que levanten la mano por un espacio?

LA DEL ESTRIBO…

A 4 días del arranque del siguiente período ordinario de sesiones, en Morena ya podemos descartar a la diputada local irapuatense, Irma Leticia González como próximo coordinadora lo que parece fortalecer las posibilidades de que sea David Martínez Mendizábal el elegido.

Irma Leticia no será porque ya fue presidenta de la mesa directiva el único de los 6 períodos que le correspondería a Morena y eso ya le dio el cachito de fama a que tienen derecho los morenistas.

Ernesto Prieto no va a ser ni Hades Aguilar ni la diputada de Celaya Edith Moreno ni Alma Alcaraz porque no le interesa mucho. David Martínez parecería más cercano al bloque Prieto-Hades pero no polariza internamente.

Así que a unas horas de la definición, puntea. Pero más vale esperar. Con Morena no se sabe.

LA MILITARIZACIÓN Y LOS ANTECEDENTES DEL FRACASO DE LAS POLICÍAS MUNICIPALES

“Hoy estábamos en el grupo de coordinación revisando ese tema y estaba Luis Ernesto Ayala el secretario de gobierno de la próxima administración y lo comentamos tiene que apretarse el tema de los municipios, necesitan más policías y necesitan que les paguen mejor y el piso tiene que ser de 12 mil para arriba”

Ese era el mea culpa de Miguel Márquez, justo a unos días de dejar el poder y que hoy cobra gran relevancia, cuando el debate sobre la militarización de la Guardia Nacional domina la escena pública y los morenistas pontifican lo que antes denostaban y la oposición condena lo que antes ejercía.

Y es que hoy se sigue padeciendo como en ese entonces un desigual avance en las policías municipales con corporaciones, salvo honrosas excepciones, insuficientes, mal preparadas, deficientemente equipadas o hasta corrompidas.

Miguel Márquez apostó tiempo, mucho dinero y esfuerzo a Escudo en el arranque del sexenio y al cierre con infraestructura para la policía militar federal no para lo local.

Por eso, en parte, el estado de cosas actual es el fruto de políticas y estrategias municipales mal aplicadas desde el gobierno del Estado que no fueron empujadas con la vehemencia de hoy.

Uno de los casos emblemáticos fue Salamanca que terminó el trienio 2015-2018 sin policía municipal y otras más absolutamente debilitadas.

La clave según Márquez estaba en fortalecer las policías municipales y mejorar sus salarios para que el mínimo que perciba un policía municipal en Guanajuato sean 12 mil pesos. Aún más, dijo que la apuesta tendría que ser que el gobierno de Guanajuato aporte para obras que supongan recursos que el Municipio considera prioritarias de manera que los alcaldes destinen recursos para pagar mejores sueldos.

En el sexenio anterior la cifra global de Policías bajó de 8 mil a 6 mil, ¿por qué no las aplicó en su administración?.

Recordamos por ejemplo la manera en que los panistas que gobernaron Salamanca desaparecieron su Policía Municipal o en León, donde el propio Márquez prefirió mandar dinero que era para un fideicomiso de seguridad, destinarlo a un cuartel de seguridad en Irapuato que alojaría a la Policía Militar y que representó una inversión ahora inútil porque el enfoque es distinto.

Hoy, los panistas en el Congreso federal se rasgan las vestiduras con la militarización que, desde luego, es cuestionable porque es la confirmación del fracaso de la estrategia vigente.

Y sus gobernadores son prudentes porque no quieren patear el pesebre y porque son los primeros que la van a necesitar.

ALDO MÁRQUEZ: LICENCIA, MISTERIO Y ESPECULACIONES

La temprana difusión en Twitter de la solicitud de licencia del diputado local Aldo Márquez Becerra sorprendió pero sobre todo, incomodó sobremanera al círculo cercano al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que se precia de manejar con pinzas las decisiones importantes y estratégicas de esta administración.

Oficialmente nadie confirmó el ingreso de la solicitud de la que se estaría dando cuenta en la sesión de la Diputación Permanente de este jueves para turnarse de inmediato a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Los primeros sorprendidos con la filtración fueron los dueños del balón en el gobierno dieguista que parecen haber descuidado algunas reglas básicas para encriptar la determinación.

Luego se sorprendieron los integrantes de la bancada panista a quienes no les gustó enterarse por las redes de ese tema. El punto es que el diputado Márquez Becerra habría sido el más molesto y desconcertado con el adelanto aunque ni él ni el coordinador Luis Ernesto Ayala respondieron a las consultas de los legisladores azules que se preguntaban qué estaba pasando.

Hoy están convocados a un desayuno los integrantes de la bancada azul por parte de su pastor con el fin de definir entre otras cosas, quién será él o la presidente de la mesa directiva en el período ordinario que arranca este domingo.

Tras el tuitazo, llegó el hermetismo en el círculo dieguista. Ni una sola palabra. Cero señales. Y ya sabemos que los vacíos de información se llenan de rumores y especulaciones.

¿A dónde va Aldo Márquez? Era la pregunta que nadie quería ni podía contestar.

¿Una subsecretaría? Parecería una degradación después de ser como es ahora, el diputado consentido y que tiene más deferencias que el propio coordinador de la bancada azul. Aldo no es cualquier diputado pues es el único de los 19 que está en el círculo cero de gobernador.

Solo parece haber 2 opciones: la secretaría de Turismo. Es el rubro en el que se desempeñó en el área legislativa. De las pocas versiones que se habrían atajado fue esa: que iba a Turismo. Pero si no es Turismo es Desarrollo Social y Humano en donde ya fue subsecretario Aldo.

Pero ese escenario, representaría sacudir a quien parece o parecía el supuesto delfín de Diego Sinhue, hace meses: Jesús Oviedo, un político cuyo bajo perfil y estilo ultra reservado, ha hecho surgir dudas sobre sus reales posibilidades y aspiraciones.

¿Estaría Aldo por llegar a reforzarlo como subsecretario o a sustituirlo?

Demasiado misterio frente a una determinación que agitaría el avispero de la sucesión.

