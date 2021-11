Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los diputados de Morena analizarán si asisten o no a la reunión con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, pues a decir de Alma Alcaraz Hernández, diputada morenista, lo ideal es que no participen en la reunión en virtud de que esta será privada y no se permitirá el acceso a medios de comunicación.

“Mi idea es que no se entre y si llegamos a entrar es porque hay una estrategia previa de comunicación que ustedes (prensa) van a saber en su momento, una estrategia previa, analizada y estudiada (…) yo ya lo vi con mi coordinador, en caso de que se decida, será mediante una estrategia previa”, dijo.

La legisladora afirmó que este tipo de acciones solo demuestran que el Poder Legislativo sigue siendo una oficialía de partes del gobierno del estado, por lo que dijo que no se puede permitir que los diputados sean vistos de esa forma.

“Como los que limpian la casa, los sirvientes, los que solamente están ahí como una oficialía de partes, de ninguna manera podemos aceptar ese papel y si en otro momento Morena entró a las comparecencias, que sí entró, de ninguna manera podríamos aceptar nosotros entrar y si se llegara a entrar es porque debe haber una estrategia previa de qué es lo que se va a hacer. Pero entrar por entrar a lo oscurito y luego salir a decir, dos o tres cosas que se están diciendo, yo creo que no”.

Alcaraz sostuvo que este tipo de reuniones no valen la pena, a menos que fuera de cara a la ciudadanía guanajuatense ante las circunstancias de seguridad que existen, no obstante, dijo que, con este tipo de formatos, lo que se busca es estar cuidado “exageradamente a quienes deberían estar dándonos la cara, los alejan completamente”.

Por su parte, el coordinador de los diputados de Morena, Ernesto Millán Soberanes señaló que en la Junta de Gobierno y Coordinación Política solicitaría nuevamente que se diera apertura a los medios de comunicación.

Será el próximo viernes cuando se lleve a cabo una mesa de trabajo con el funcionario estatal a fin de que explique el estado que guarda la seguridad en la entidad; a dicha mesa de trabajo, solo podrán asistir, los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como los miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, así como la diputada del PRI, Yulma Rocha Aguilar en virtud de que ella hizo la petición a la Junta.

