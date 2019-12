Difunden supuesto video de diputado teniendo relaciones dentro del congreso

Usuarios anónimos dicen que se trata de este legislador de Sinaloa, aunque él afirma que es una campaña de sus competidores para difamarlo

México.- A través de redes sociales, usuarios de los que no se sabe más, filtraron una grabación en donde un sujeto, quien afirman que es un diputado de Sinaloa perteneciente al partido Morena, aparece teniendo relaciones sexuales con una joven en una supuesta oficina del Congreso local.

Comentan que se trata del legislador Pedro Alonso Villegas Lobo. No obstante, el video aparece censurado y no se alcanza a distinguir bien a sus participantes.

El diputado negó que fuera la persona que aparece ahí. Llegó tan lejos para asegurar que se trata de una campaña en su contra del dirigente del Partido Alianza Social.

Escribió en su Facebook: “Siempre te van atacar, pero a mí no me importa y me tiene sin cuidado, seguiré levantando la voz y no me van a parar”.

A pesar de estos comentarios, hay quienes siguen afirmando que sí se trata de él, hay rótulos que aseguran que este hombre “pide favores a cambio de apoyo económico”.

De nuestro inbox Grabaron al diputado de Morena, Pedro Villegas Lobo, teniendo sexo en su oficina ubicada en el Congreso del Estado de #Sinaloa pic.twitter.com/NA5zN66yhL — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) 11 de diciembre de 2019

