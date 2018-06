Difunde Katya Soto propuestas

La candidata de las familias por el distrito IX, informó que continuará su gira de trabajo en el municipio de Apaseo el Grande

Luz Zárate

Apaseo el Grande.- A 21 días de haber arrancado campaña rumbo al Congreso del Estado, Katya Soto, candidata a diputada por el PAN en el Distrito IX , continúa recorriendo cada uno de los puntos de su distrito que comprende los municipios de San Miguel de Allende y Apaseo el Grande.

“Estoy muy contenta de poder compartir mis propuestas de campaña en este domingo familiar, con los ciudadanos de a pie y los automovilistas en los principales cruceros, también voy a ir al jardín principal de este hermoso municipio, Apaseo el Grande; donde la finalidad es convencerlos de que voten por Katya Soto, para ello primero les explico, porqué Katya es la mejor opción y porqué quiero ser su próxima diputada y representante en el Congreso local”.

Soto Escamilla explicó, “no es suficiente decirles quién es Katya, me he enfocado en decirles cada una de mis propuestas, para que no solamente vean que estoy entregando un volante, quiero que sepan que voy a trabajar en materia de niñas, niños y adolescentes.

También en materia de familia, en materia de discapacidad, pero sobre todo me interesa mucho compartir opiniones y saber qué opina la ciudadanía, qué me sugiere, qué me comenta, aquí estoy intercambiando opinión”.

La candidata de las familias por el distrito IX, informó que este lunes continuará su gira de trabajo en el municipio de Apaseo el Grande, “seguimos tocando puertas y vamos a seguir en comunidades como Loma Bonita”.

