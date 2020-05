Difunde gobierno recomendaciones sanitarias para bien de la ciudadanía

Yadira Cárdenas

Salamanca. – Ni la contingencia por el Covid19 ha frenado los hechos de inseguridad en las comunidades, donde los productores continúan siendo víctimas de asaltos y robos, desde implementos agrícolas hasta despojarlos de sus pertenencias, incluso hay quienes han recibido agresiones por 30 pesos o una pala que utilizan para el riego de sus parcelas.

El presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) local, Samuel Balderas, informó que no se ha visto un avance en el tema de seguridad en las comunidades del municipio, siendo uno de los principales problemas el robo en los pozos de agua y ahora los asaltos a los agricultores.

“Tan solo hace unos días asaltaron a un vecino y a un hermano mío, les quitaron 30 pesos, pero lo peor es que hasta se molestan porque no traen dinero y los llegan a agredir, la vez pasada les quitaron 120 pesos y como esos muchos casos recientemente, les quitan hasta la pala con el que iban a ver sus riegos para las tierras”.

Señaló que estos delitos no son denunciados ante las autoridades puesto que para el sector esto no ha funcionado en años, y en estos casos no son considerados delitos graves: “lo hemos visto por mucho tiempo con los robos a los pozos, quieren documentos que avalen los implementos y eso no se tiene, porque la mayoría tiene muchos años, cómo podemos demostrar el cable, los arrancadores, es muy complicado”.

Samuel Balderas lamentó esta situación la cual se puede agravar cuando concluya la pandemia por el Covid19 debido a las afectaciones económicas, por lo que dijo no hacen falta cientos de elementos policiacos, se debe contar con una estrategia de inteligencia que brinde los resultados que se quieren, mientras tanto continúan cuidándose como pueden, mencionó.

