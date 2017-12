Difieren por Ley de Seguridad Interior

El rector general de la UG ve ciertos riesgos en la nueva norma, pero el titular de la Secretaría de Gobierno defiende su necesidad

Lourdes Vázquez / Paulo César Campa

Guanajuato.- Mientras que el rector general de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, considera que la aprobación de la Ley de Seguridad Interior conlleva riesgos, entre ellos la eventual violación de los derechos humanos, el secretario de Gobierno del estado, Gustavo Rodríguez Junquera, ve como aspecto positivo que los militares refuercen la vigilancia en las calles.

“Esta reforma implica la posibilidad de que el Ejército incida en temas de seguridad pública; en estricto sentido es eso, que suplante el trabajo que realizan las fuerzas policiales; eso de entrada es no deseable” Luis Felipe Guerrero Agripino, Rector general de la UG

Luis Felipe Guerrero Agripino dijo que se trata de una reforma cuestionable, que no dejará de ser polémica, porque implica regular algo que “los mexicanos no quisiéramos que fuera así”, por lo tanto, aseguró que para él no se trata de una buena noticia.

“Quisiéramos un Ejército más resguardado, más focalizado a la tarea para lo cual es un Ejército… Esta reforma implica la posibilidad de que el Ejército incida en temas de seguridad pública; en estricto sentido es eso, que suplante el trabajo que realizan las fuerzas policiales; eso de entrada es no deseable… entiendo la postura que se tiene al llegar a esta legislación”, dijo.

El directivo universitario explicó que la propia Constitución ya establece la posibilidad de suspender garantías, por lo que la cuestión está en que en determinadas situaciones el Ejército pueda suplantar a la fuerza policial, asumir el control y actuar.

Y es que, en su opinión, el Ejército Mexicano “no es preventivo, el Ejército es reactivo y es la máxima fuerza de un Estado (…); está preparado para ello y así debe de ser (…). Que hay riesgos cuando una fuerza armada de ese nivel interfiere en asuntos de Seguridad Pública, ¡por supuesto que los hay!”.

“Algunos actores han dicho el riesgo de militarizar al país. Yo no lo veo así, no me parece que esta ley faculte una militarización del país; es una ley novedosa, pero estará sujeta a la revisión, a la actuación de las partes implicadas” Gustavo Rodríguez Junquera, Secretario de Gobierno

“¿Entonces qué sigue?”

Añadió que no se debe soslayar que el Ejército representa la fuerza máxima de una nación, por lo que se debe ser muy cuidadoso en el país manteniendo ese gran peso y esa institucionalidad, “porque cuando es rebasado el Ejército, ¿entonces qué sigue?, y eso también es importante para la estabilidad”.

Guerrero Agripino manifestó que el gran pendiente es una reforma integral pero para el aparato policial, pues en la medida que se tengan corporaciones mejor formadas, con mejores prestaciones, mejores posibilidades de desarrollo y más profesionalizadas, el Ejército Mexicano tendrá que dedicarse exclusivamente a la seguridad nacional y no a otras cuestiones que no le son propias.

Brinda certeza, dice Rodríguez Junquera

Por su lado, el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, se mostró nuevamente a favor de la Ley de Seguridad Interna e incluso ya espera que el Ejército entre a las calles en conjunto con las policías estatales y municipales.

“Hemos venido trabajando muy fuerte con el Ejército. Habrá que recordar que estamos trabajando en un cuartel, donde tendremos 3 mil 200 policías militares, que vendrán a coadyuvar en el tema de seguridad, no vendrán a sustituir a los policías municipales ni estatales, sino vendrán a trabajo en conjunto, saliendo a las calles con las policías estatales municipales, y puede ser un buen refuerzo para el tema de seguridad”, dijo.

Considera que esta ley servirá para dar certeza jurídica a lo que ya se está haciendo en la entidad, pese a que su aprobación genera controversia entre diversos personajes políticos, religiosos y civiles, ante una posible militarización del país y violación a los derechos humanos.

“Algunos actores han dicho el riesgo de militarizar al país. Yo no lo veo así, no me parece que esta ley faculte una militarización del país; es una ley novedosa, pero estará sujeta a la revisión, a la actuación de las partes implicadas (…). Siempre dependerá de la actuación de cada persona, de cada autoridad”, manifestó.