Dificultades económicas impiden hacer tareas en línea de la SEG

Jessica de la Cruz

León.- Para algunas madres de familia, como la señora María, las medidas que tomó la Secretaría de Educación Pública (SEG) de darles tareas ‘en línea’ no fue la mejor opción. Ella no cuenta ni con computadora en casa y tampoco servicio de Internet.

María tiene tres hijas, una en sexto grado de primaria, otra en segundo de secundaria y una en la preparatoria. Pese a que las primeras dos les dejaron tareas en línea, a la hijas más pequeña de primaria no, y las medidas de salud que se tomaron por el Covid-19 podrían afectar sus estudios, porque es más de un mes el que dejará de asistir a la escuela.

“Si cierran tiendas, si cierran todo, qué vamos hacer. No se cómo moverme, y luego los maestros, no tengo forma de comunicarme con ellos, sí se me hace difícil, porque tenerlos ahí sin ni una tarea, sin nada, sin poderlos sacar tampoco…” dijo la señora María.

Aunque ha respetado las medidas que se pidieron por parte de la Secretaría de Salud de no salir tanto a la calle, las condiciones de vida por las que están pasando no son tan buenas, ya que las condiciones económicas no son sanas en su casa, carecen de muchas cosas y servicios, porque ella actualmente no está trabajando y su esposo, aporta muy poco dinero a la casa.

Ella espera que esta situación de contingencia no se prolongue más tiempo, porque familias como la de ella son las que batallan, viven casi al día, y todos pierden, hasta sus hijas.