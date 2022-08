Diego Sinhue y el empresario de Ferias…

En 2018 el músico y empresario de Ferias, Roberto Carlos Terán, una vez más vio frustrado su anhelo de ser candidato del PAN a la alcaldía de San Luis de la Paz, de poco le había servido repartir sillas de ruedas, cobijas, retratarse abrazando ancianas, o recorrer tantas brechas tejiendo lazos con líderes comunitarios; los mandones de su partido se habían decantado por Sagrario Villegas, entonces diputada local y cercana al círculo familiar del ahora legislador y eterno favorecido del presupuesto público Armando Rangel Hernández.

No era la primera vez que le daban portazo de último momento, hay observadores locales que no descartan incluso un factor clasista en esa ya larga desventura de Terán Ramos con los albiazules. La sospecha no es desmesurada, pues en ese poblado con rostro de ciudad, en los círculos locales del dinero y el poder hay quienes ven con desdén y menosprecio a los advenedizos que les disputan tajadas del pastel.

Al ser bajado de la contienda hubo un amago de rebelión pero consiguieron retenerlo en el redil: una hermana fue incorporada a la planilla en lugar privilegiado, y en junio de 2019, el gobernador completó la reparación de daños nombrándolo titular de la coordinación de Sedeshu en el noreste.

Roberto Carlos Terán. Foto: Especial

Sin embargo, trascurridos tres años no le ha entregado buenas cuentas. Siendo la instancia que encabeza una plataforma estratégica para las operaciones electorales encubiertas del PAN en los ocho municipios de la región, en la pasada contienda los resultados no fueron los más óptimos; pero además, en su faceta de empresario de Ferias y Espectáculos, sin ningún recato ha seguido beneficiándose de dinero público en varias administraciones utilizando en más de un caso a prestanombres, esto en colusión con alcaldes y alcaldesas.

En la Feria recien inaugurada de San Luis de la Paz, circuló la versión de que estaba usando ese esquema de utilizar a un tercero, sin embargo, no se aportaron evidencias sólidas y pareció más una grilla lanzada por algún otro grupo de interés que no consiguió el control de ese botín. Pero de lo que no hay duda es que siendo funcionario estatal ha seguido haciendo negocios en ese ramo, hay rastros de ello en varias alcaldías.

Lee también: Ernesto Méndez: tu madre te abraza

Los datos que el tiempo va sumando muestran que ese nombramiento no le ha aportado buenos dividendos al gobernador en cuanto al control político de la zona, ni tampoco a su imagen de mandatario alejado de la corrupción, por eso resulta intrigante cómo es que mantiene en el cargo a Terán Ramos siendo tan evidente que éste juega en el doble carril de la función pública y también se beneficia del erario.

Aunque en la región no es el único de sus “protegidos” que hace exactamente lo mismo, los motivos de su complicidad con este empresario solo los sabe Diego Sinhue.

Foto: Especial

Doctor Mora: Morena no pinta…

Al alcalde de Doctor Mora, Edgar Javier Reséndiz, se le podría aplicar aquello de “mucho ruido y pocas nueces”. Comenzó brioso hasta dando conferencias de prensa semanales y tupiendole frontal a su antecesor el panista Mario Luis Arvizu “Mayolo”.

Llegó por Morena y su triunfo fue una de las grandes sorpresas de la pasada jornada electoral, sin embargo, con esa juventud y siendo el único presidente municipal del rumbo emanado del mismo Partido que López Obrador, cerca de cumplir un año en el cargo a esta fecha ya tendría que haberse notado su singularidad, incluso fuera de su municipio, y es que asi como las desgracias de inmediato se saben, también pronto se propaga cuando en la administración pública algo traspone los limites de lo normal y de la frecuente mediocridad, pero todavía no hay brillo alguno que lo haga distinguirse. Por ningún lado se oye decir que en el famoso Doctor Mora de las carnitas de res esté sucediendo en el gobierno algo que llame a sorpresa.

Aunque él mismo se está encargando de dar muestras que la 4T no pasará de ser una anécdota en esa comarca y que carece de arrojo para generar rupturas con algunas inercias e intereses ya muy establecidos, por lo menos así lo muestra lo sucedido con el tema de la reciente Feria Regional. Dicho evento no tuvo ningún indicio de que algo nuevo este pasando por allá, la oferta no mostró novedades refrescantes, nada para pensar que Morena busque propiciar otros paradigmas.

Edgar Javier Reséndiz. Foto: Especial

Eso sí el contrato con el empresario beneficiado se solaza en párrafos lustrados donde hasta se invoca la Constitución y Convenciones internacionales para desarrollar una narrativa pretenciosa del derecho a la cultura, pero eso es pirotecnia verbal porque en los hechos solo les alcanzó el dinero y la voluntad para ofrecer el pan y circo de siempre, y un elenco facilón de medio pelo dentro de los estándares de la industria musical, cosa que se puede encontrar en cualquier parte.

Y luego, este alcalde morenista que en sus primeras semanas casi queria crucificar a su antecesor “Mayolo” por el desastre que afirmaba le habia heredado, terminó entregando la Feria a un compadre de este ex alcalde que controla buena parte de ese negocio en toda la región.

Aunque el asunto no es el empresario de origen iturbidense favorecido pues a eso siempre se ha dedicado, sino como Edgar Javier Reséndiz actuó con la misma lógica que lo haría cualquiera del PRI o del PAN…

Diego Sinhue y el empresario de Ferias…

Quizás te interese:

JRP