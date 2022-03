Diego Sinhue se dijo dispuesto a otorgar un préstamo de 40 millones de pesos a los agricultores del Distrito de Riego

Luis Telles

Valle de Santiago.- Ante la solicitud de agricultores del Distrito de Riego de un crédito por 40 millones de pesos al Gobierno del estado , para la compra de fertilizantes, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo que sí se va a revisar.

Esto porque, según sus palabras, el precio del fertilizante ha crecido ”muchísimo” , lo cual saca de balance la economía de los agricultores.

“Siempre hemos trabajado muy bien con el Distrito de Riego, esta no es la primera vez que se hacen préstamos, desde el Gobierno de Márquez se han hecho y se van pagando, y la condición que se da (es que) si no hay un pago del crédito, no se otorga el siguiente”, explicó.

En ese sentido, dijo que hasta ahora los agricultores han cumplido muy bien, “repito, desde la administración de Márquez, siempre nos dejan garantía, inmuebles en garantía, entonces yo lo veo viable hacer un préstamo de esta garantía”.

Por otro lado, dijo que los intereses son mínimos, lo que “les ayuda muchísimo, para que ellos puedan comprar un fertilizante más barato; inclusive ayudan a la comunidad, porque ellos desequilibran el mercado”.

Subrayó que el Distrito de Riego lo integran 24 mil productores y más de 200 mil hectáreas, “un chorro”, y cuando ellos compran fertilizante, lo que hacen es que en el mercado bajan el precio, y a los que no están dentro del Distrito también les conviene, porque ellos mismos al realizar una compra consolidada están haciendo que baje el precio del fertilizante.

“Eso ha ayudado, nos paso con la semilla y seguramente pasará con el fertilizante”, concluyó.

