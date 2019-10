Diego Sinhue ’tiene otros datos’ sobre homicidios

El gobernador solicitó a la Federación una revisión del recuento que coloca a Guanajuato como número uno en el país, con más el nueve por ciento de asesinatos cometidos este año

Moisés García

Guanajuato.- Como si fuera un revés a la ya célebre frase del mandatario Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo aseguró que las cifras que maneja el Gobierno Federal sobre asesinatos, en las que Guanajuato acapara un 9 por ciento, no concuerdan con sus propios datos.

En entrevista dijo que se solicitó una revisión en las cifras de homicidios en Guanajuato, ya que no concuerda con ellas, y confirmó que la entidad solicitó un incremento del apoyo económico que se recibe por parte del gobierno federal para el fortalecimiento de las policías municipales.

“Tengo mis dudas porque estaba viendo las cifras y lo comentaba, por ejemplo, no han reflejado los muertos de Michoacán o los de Guerrero, pero yo mencionada las cifras y en su página no aparece, entonces no digo que no tengamos un problema simplemente que hay que revisar los números”, dijo.

Apuntó que en el tema del número de policías estatales, la Federación señaló que actualmente se tienen mil 200 en Guanajuato, pero el gobernador afirma que son 3 mil 400.

Sin embargo el mandatario aclaró que no puede revelar más detalles del tema, que se trató en una reunión celebrada en Ciudad de México, con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazno Montaño, para afinar la estrategia de seguridad.

Mencionó que pesar de que la llegada de fuerzas federales como la Guardia Nacional, el Ejército o la Marina ayudan a la reforzar el combate a la delincuencia, la seguridad se construye desde los municipios, motivo por el que durante su visita a Ciudad de México pidió al funcionario fortalecer los recursos destinados a las fuerzas preventivas, primeros respondientes, y remarcó la necesidad de que estos sean constantemente capacitados.

“Lo hemos pedido y ni siquiera para nosotros sino para los municipios, yo he sido un defensor, yo veo la municipalidad, convencido de que la seguridad se construye desde lo local, por ejemplo, Salamanca, podemos traer todas las fuerzas federales pero quien cuida la población es la Policía municipal y no la tienen, la alcaldesa está haciendo un gran esfuerzo por tener 30 elementos nuevos lo cual yo siempre lo he celebrado pero es insuficiente”.

