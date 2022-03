Diego Sinhue Rodríguez

1.- Mujer para Guanajuato

Es probable que el jefe político estatal del partido conservador PAN deseara solidarizarse con las mujeres de la Amexme durante la ceremonia de entrega de premios “Mujeres que inspiran”; sin embargo, lo desvelado por Diego Sinhue Rodríguez se podría considerar como un avance del proyecto albiazul rumbo al 2024: una mujer gobernando el estado de Guanajuato. El Ejecutivo reconfiguró con fémina al frente.

No fue casualidad, pues acompañó la justificación: el panismo más ganador del país, el de Guanajuato, tiene al menos 10 perfiles que podrían representarle en la disputa por la gubernatura. No resultó extraño en el marco del movimiento feminista, pues en las elecciones del 2021, de forma inesperada el PAN optó por mujeres para las principales plazas del estado, León e Irapuato… y ganó.

A la hora de ofrecer nombres, Sinhue Rodríguez, presentó sus piezas principales en las alcaldesas: Alejandra Gutiérrez de León y Lorena Alfaro, de Irapuato. Así como su secretaria de Gobierno, Libia Denisse García, la que presumió como primera mujer número 2 del poder estatal. incluyo a la exalcaldesa celayense, Elvira Paniagua, y jaló hasta por Rosa Medina, presidenta del Poder Judicial. La línea por una mujer a la gubernatura la impuso Diego.

2.- Tiznados

Mario Delgado Carrillo

Algo deben saber los legisladores de Morena y burócratas de la Comisión Federal de Electricidad que científicos de todo el mundo y de las universidades e institutos más prestigiados no conocen, pues aseguran que el carbón es la mejor opción para la generación de energía en nuestro país, ya que “no es caro y no es contaminante, como dicen”, lo que va en contrasentido a los miles de estudios que por años han explicado cómo ha sido el carbón factor decisivo en el daño al medio ambiente del planeta y una causa, tras la revolución industrial -la primera para que no haya dudas entre los rojo marrón- del calentamiento global.

Ayer, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, estuvo en León acompañado de algunos legisladores de su partido, en una gira donde tratan, dada la cantidad y militancia política de quienes asisten, autoconvencerse de que el país no necesita las energías limpias y puede tener suficiencia bajo monopolio del Estado en la generación de electricidad, utilizando combustibles fósiles y carbón, el cual, por cierto, es extraído de minas en poder de uno de los senadores de su partido.

La oportunidad puede considerarse perdida. Mejor hubiera sido establecer las bases de la seguridad energética y precios asequibles, frente al entramado mundial de corporativos que han ido adquiriendo empresas productoras de energía, desde fondos de pensión y más. Pero eso, son palabras mayores para un ejercicio demagógico que busca, de paso, apuntalar carreras políticas.

3.- La clausula democrática

Marcelo Ebrard Casaubón

Sin antecedente en la historia posrevolucionaria nacional, la diplomacia del gobierno de la República se había puesto en tan penosa situación. La emisión de un comunicado oficial insultando a los diputados del Parlamento Europeo y cayendo en situaciones absurdas como la popularidad del Ejecutivo federal en encuestas, haciendo de lado a la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, exhibe que algo pasa en Palacio Nacional pues la mesura ya no existe. El libelo -no puede calificarse de otra manera- fue en respuesta a una condena de ese órgano europeo a la violencia en México y la exigencia de que el Estado Mexicano proteja a periodistas y activistas sociales, ante amenazas y asesinatos.

La respuesta parte de considerar a los eurodiputados injerencistas. No lo son. Alguien debió informar en las altas esferas del gobierno de la 4T que México tiene un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, organización supranacional a la cual pertenece el Parlamento Europeo que emitió la condena y exigencia, y que este acuerdo tiene la peculiaridad de contar con la “clausula democrática”, un apartado que es manifestación de voluntad de las partes a respetar y promover, en sus políticas internas, “los principios democráticos y los derechos humanos fundamentales contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos” y más. Esa es la base por la que el Parlamento Europeo puede exigir a México lo que pidió, reclama el cumplimiento de la clausula.

Es claro que el gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador, puede no estar de acuerdo con lo expresado por los eurodiputados, pero también hay mecanismos para hacer valer esa inconformidad y sobre todo un lenguaje universal para evitar problemas mayores entre las naciones. Un jurista como Benito Juárez, seguramente lo habría asumido y respondido bajo la lógica del derecho internacional. Por cierto, se sigue esperando la respuesta del canciller y presidenciable, Marcelo Ebrard, ante la “Política Penélope” que priva en los asuntos extranjeros de la Cuarta Transformación.

De la Valija. Alerta encendida

Santiago Maravatio, municipio gobernado por el neopanista José Guadalupe Paniagua Cardoso, se está convirtiendo en un territorio merecedor de atención estatal por la violencia que ha venido desatándose en este trienio y que ahora alcanza a la propia administración municipal.

El homicidio de Santiago Becerra Sánchez, director de Servicios Municipales y de su señor padre, poco después, ha causado ya conmoción y demandan explicación sobre las causas. No se olvida el incendio de tres autos en un estacionamiento de la presidencia municipal en octubre pasado.

Artista plástico irapuatense que formó parte del grupo de intelectuales que colaboraron en la construcción de una nueva identidad mexicana, recreando el nacionalismo dentro en sus obras para vigorizar los ideales revolucionarios, amén de cambiar las ideas raciales contra los indígenas. Fue conocido como último eslabón del muralismo por el tiempo que le tocó vivir -1930-2022- y producir por “más de 70 años”. Salvador Almaraz López, artista, maestro tocado por la “magia y fuerza” del arte popular mexicano, comprendido dentro de la Escuela Mexicana de Pintura y Escultura de acuerdo con cronistas e historiadores, falleció ayer en su ciudad natal, Irapuato, en donde se le despidió como “gran artista mexicano e internacional” dejando constancia de sus creaciones policromáticas en espacios de Irapuato y nuestro país, Cuba y Chile.

Oportunamente hace un mes, el Ayuntamiento 2021-2024 sesionó y determinó poner su nombre, Salvador Almaraz, al Museo de la Ciudad, un homenaje en vida. Sobresale del evento, donde se habló del artista y sus obras que se puede conocer visitando ese lugar, lo expresado por la alcaldesa, el maestro “compartió un pedacito de Irapuato” con mucha gente. Irapuato y México están de luto.

