NO MÁS. Mañana en la Junta de Gobierno se va a discutir la mecánica de la glosa del informe de gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y es probable que haya algunos ajustes al formato que vimos con el Fiscal Carlos Zamarripa, sobre todo en lo que los panistas llaman “cortesías políticas” a la oposición.

CONCESIONES. Por ejemplo, ya no se repetiría la opción que hubo con Zamarripa de que las bancadas puedan reponer la ausencia de los diputados ausentes con las preguntas de los que sí están presentes.

FACILITAS. Y es que en el caso del PAN, las ausencias no se notan cuando se trata de preguntar a funcionarios estatales porque sus cuestionamientos son pases a gol y para el lucimiento.

AUSENTES. Pero en el de Morena, sí. Con Zamarripa no estuvieron ni la ingobernable Hades Aguilar ni el suplente de Ernesto Prieto, Pablo Ripoll que es la antítesis del también dirigente morenista. Su adormilada voz no inquieta a nadie.

ABIERTOS. Resulta que el PAN aceptó que otros diputados de Morena suplieran las ausencias de los mencionados con sus preguntas. De esta forma, Alma Alcaraz y David Martínez tuvieron oportunidad de preguntar una vez más y le dieron guerra al Fiscal.

RESTRICCIONES. El punto es que para la glosa del informe del ejecutivo en el que comparecen funcionarios en 6 tandas, solo podrán preguntar los presentes y nadie podrá tomar el turno de su compañero. La otra adecuación consiste en que no habría chance como con el Fiscal, de interpelarlo en el momento y entablar diálogo con los funcionarios.

NO INTERPELACIONES. Ya vieron los panistas cómo le fue a Zamarripa cuando se le pusieron respondones particularmente, Gerardo Fernández y Dessiré Angel y tal parece que van a optar por el formato aburrido de pregunta con respuesta larga que le dará la opción al funcionario de responder lo que le dé la gana pero sobre todo no responder lo que le dé la gana porque no hay réplica.

SIN EXPERIMENTOS. Es la filosofía panista. “Les damos la mano y agarran el pie. Entonces no hay más concesiones”. Así las cosas, preparémonos para que la próxima semana, la implacable mayoría azul quiera convertir la glosa del ejecutivo en un ejercicio largo, tedioso y sin mucha sustancia. Se trata de bajarle el ruido y no de hacer muchas olas.

LA DEL ESTRIBO…

A propósito de la morenista Hades Aguilar, cómo será de ingobernable la legisladora que hasta algunos de sus propios compañeros de bancada han pedido auxilio en cortito a los azules para que la controlen y pueda ser más cumplida en sus funciones legislativas.

Y es que no hay quien pueda decirle algo a la sonorense que tiene sus propios horarios. Entra y sale a la hora que quiere a las sesiones y es intermitente su presencia en comisiones amén de la poca productividad de la comisión que preside.

Dicen las malas lenguas que ni siquiera puede meterla en cintura el coordinador Ernesto Millán Soberanes porque algín derecho de picaporte tiene al interior de Morena donde nadie le puede reclamar nada.

La semana pasada como se sabe, tras la publicación de que la comisión del Migrante no sesionaba, convocó a sus compañeros por primera vez después de la sesión de instalación. Lo más paradójico es que hasta los diputados morenistas que son tan rudos con el PAN, callan cuando se trata de reclamar abiertamente los privilegios de su compañera aunque de vez en cuando confiesan su pena a quien quiera escucharlos.

DAVID LANDEROS: UN FALLIDO EXPERIMENTO MORENISTA

Uno de los asesores del primer diputado que tuvo Morena en el Congreso local David Landeros, se convirtió en un dolor de cabeza para el partido y lo padecieron hasta quienes se aliaron con él.

Una efeméride pertinente hoy que recordamos que han transcurrido 4 años de aquel escándalo.

“Estos pillos siguen metidos en Morena. Yo no tengo nada en contra de López Obrador pero se terminó el juicio y se los gané. Me tienen que pagar gastos y costas de 300 mil pesos que pagué”.

Fueron las palabras pronunciadas en tribuna hace exactamente 4 años por el entonces diputado David Alejandro Landeros quien un años antes había renunciado a Morena luego de un escándalo de filtraciones de audios, acusaciones de traición y fuego amigo que alcanzaron incluso a quien ya era dirigente estatal, Ernesto Prieto.

Todo empezó cuando se filtraron unos audios en los que Landeros acusaba a algunos de sus asesores en el Congreso de desviar partidas que recibía como legislador y al dirigente estatal Ernesto Prieto de cobrarle 20 mil pesos de su dieta.

Landeros nunca citó por nombre a nadie pero sí relató hechos. Que le impusieron un suplente. En ningún momento cuestionó a López Obrador pero llamó “pillos” y “aves de rapiña” a los representantes del morenismo a quienes acusó de obstruir su trabajo.

“Me acusan de que me habían prestado un millón de pesos estos tipos y falsifican un documento que es exclusivo de este poder legislativo, me hicieron demandas, llevaron a mi casa actuario y actuaría para decirme con qué contaba para no deberles nada”, dijo en aquel entonces.

Unos días después, en León, Landeros entregó a la entonces lideresa nacional morenista Yeidckol Polevnsky los documentos con la resolución final que obligaba a Emiliano Cruz y Oscar Aguayo (sus asesores) a pagarle gastos y costas del juicio por 300 mil pesos tras dictaminarse la falsedad de la acusación.

Aguayo quien litigó la posibilidad de ser regidor por Morena en el ayuntamiento de Guanajuato había tenido que apechugar con su proyecto de ser candidato a alcalde de su partido pero sí pudo estar en la planilla.

El propio Congreso tenía un proceso abierto por los conflictos que tuvo en su tiempo de asesor y parece que el tema ya quedó en el archivo del olvido.

MIGUEL MÁRQUEZ: ÉL SÍ QUIERE SU 2024

Mientras el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo asegura que cuando termine su período de gobernador, se va a su casa y ya no seguirá más en la política activa, su antecesor Miguel Márquez parece sufrir los efectos del síndrome de la abstinencia de participación política abierta y suena para estar en la boleta para 2024.

El exgobernador no ha dejado de visitar municipios, reunirse con panistas y hacer política. Ya declinó en su momento buscar la dirigencia nacional del PAN y no le interesa la candidatura presidencial pero las condiciones están dadas para que el exgobernador esté en la boleta para el Senado de la República.

El exgobernador estaría haciendo campaña con los candidatos de mayoría y no iría con una pluri. Nada está dicho desde luego cuando falta tanto tiempo para la definición de candidaturas en cuanto a la forma pero que Márquez vaya a la cámara alta es una gran posibilidad.

Y si revisamos la historia, Márquez seguiría los pasos de Juan Carlos Romero Hicks quien gobernó la entidad de 2000 a 2006 y luego fue candidato en 2012. La diferencia sería que el exrector de la Universidad de Guanajuato ocupó cargos federales en el sexenio de Felipe Calderón y de ahí apareció como candidato al Senado mientras que Miguel Márquez resurgiría tras el ostracismo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

La relación del titular del poder ejecutivo en turno en los tiempos del PAN con su ex no debe ser sencilla. Romero Hicks no tenía mucho peso en el PAN así que no tuvo problema con Juan Manuel Oliva que vaya que los tuvo con Márquez cuando salió del gobierno.

De hecho, los tuvo antes de llegar con el propio Romero de quien fue secretario de Gobierno por su estilo de hacer política que le provocaba problemas. Se candidateaba desde la primera mitad del sexenio. Oliva tuvo que regresar al Senado.

La historia es harto conocida. Juan Manuel tuvo que solicitar licencia para dejar la gubernatura 15 meses antes de que concluyera su mandato y en su papel de exgobernador tuvo que aguantar más que la indiferencia, la hostilidad del que estaba en funciones.

Hoy, la relación entre Diego y Márquez es muy diferente. La fuerza que tuvo quien gobernó en el anterior sexenio le permitió mantener adeptos que le dan una presencia en el partido amén de que la ratificación de los responsables del tema de seguridad es materia de opinión de los alcances de su poder.

Por lo pronto, apúntelo en la lista de candidateables sí o sí para 2024.