CON TODO. Echado para adelante y hasta envalentonado no solo por las cifras a la baja en materia de homicidios sino, por las señales enviadas desde Palacio Nacional, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se emocionó tanto ayer en su discurso en un evento en Silao para entregar equipamiento en materia de seguridad a policías municipales que terminó regañando a los ediles.

QUE SÍ, QUE NO. Aprovechó que el tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador (escribió que había platicado de seguridad con el guanajuatense) no lo dejó bien parado tras haber dicho a los periodistas en la Ciudad de México que ese no había tema, el mandatario estatal confesó que sí se abordó el tema pero ya en una reunión por separado.

DE PLÁCEMES. Lo significativo y que refuerza la percepción de la felicidad que dijo el propio Diego Sinhue, lo invadía tras ese encuentro, fue que según el gobernador, López Obrador lo felicitó por lo que se estaba haciendo en el combate al crimen en el estado.

LA COYUNTURA. La reducción de homicidios en el estado que abona para impactar en la reducción nacional del 4% y en general la sintonía que se aprecia en el trabajo conjunto de las autoridades configuran un momento pocas veces visto en la relación compleja entre ambos. ESTADOS DE ÁNIMO. No es un asunto menor. Para el gobierno local ya es ganancia que Guanajuato no sea estelar en las menciones negativas de la mañanera por la violencia. Eso aminora tensiones y genera un entorno más favorable en este tramo del gobierno.

YA ENCARRERADO. Aprovechó Diego Sinhue para lanzar un nuevo regaño para los alcaldes. Para eso le da las cifras al cierre de 2021. Que pueden aumentar el impuesto predial siempre y cuando le inviertan a seguridad.

LA SENSIBILIDAD. Que no escatimen en precio y calidad los regidores y síndicos cuando hay que aprobar la compra de equipamiento en comisiones del Ayuntamiento. Que se pongan en los zapatos de los policías, literalmente.

PUNTO DE QUIEBRE. Que valió la pena mandar a volar el mando único y apostar a las policías municipales y que si Guanajuato es de los estados que tiene más policías muertos es porque están combatiendo al crimen.

LA NOVEDAD. En suma, hoy podemos decir que la euforia y la esperanza es el estado de ánimo que define a Rodríguez Vallejo. Euforia por los resultados y esperanza de que las señales del presidente redunden en apoyo a Guanajuato a través de recursos para obras importantes.

A VER. Habrá que ver porque del plato a la boca se cae la sopa y ya lo dijo el clásico. Que no haya ilusos para que no existan los desilusionados. Está por verse si esos gestos lopezobradoristas se traducen en dineros. Recordemos que amor que no se refleja en el presupuesto, es demagogia.

LA DEL ESTRIBO…

Pues ya la Diputación Permanente del Congreso del Estado, dio cuenta de la solicitud de licencia del diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo. Se va a turnar a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su dictamen. En esta comisión se les queman las habas por hacerlo a favor. Pero hay que esperar. No sería la primera ni la última vez que Prieto se arrepienta.

SHEFFIELD, OLIVA Y TORRES GRACIANO: LA IMPENSADA ALIANZA CONTRA EL DEDAZO

Muchos años, la democracia interna en Acción Nacional permitió la confrontación abierta en contiendas internas de grupos, la ventilación a veces obscena de las diferencias entre panistas y hasta el fuego amigo que ponía a cimbrar la unidad del partido.

De un lado estaba el grupo oficialista capitaneado por los que tenían el control del partido, usualmente desde el gobierno estatal. Del otro lado, el bronx integrado por quienes no se alineaban a los dictados oficialistas.

Así ocurrió entre 1997 hasta 2015 cuando los terrenos estaban marcados. Pero fue justamente el fin de la democracia interna en el PAN la que provocó la disidencia de algunos que quisieron retar al poder que comenzó a usar el dedazo como instrumento de control.

Y fue entonces que la rebeldía logró unir al agua y el aceite. Hace exactamente cuatro años, Juan Manuel Oliva y Fernando Torres, los dos principales personajes que fabricaron y encumbraron la candidatura del actual gobernador Miguel Márquez, empujaban a Ricardo Sheffield Padilla; el personaje que mayor aversión provocaba al grupo hegemónico y a quien le querían cerrar el paso en su afán de buscar la candidatura a alcalde de León.

Sheffield, Oliva y Torres podían contar entre sí, muchas historias oscuras, de enfrentamiento, de disputas abiertas, de zancadillas, de misiles mediáticos. Y la razón era simple. Los tres estaban recibiendo un esquinazo. Torres Graciano se sentía decepcionado porque creía que iba a ser el delfín de Márquez quien optó por Diego Sinhue. Oliva había sido desdeñado por Márquez después de los escándalos en su sexenio.

Sheffield ya había puesto en jaque al oficialismo en 2015 cuando obligó al propio Márquez a cambiar su carta para la alcaldía de León que era Diego Sinhue por Héctor López Santillana.

Pero ese bloque opositor fracasó estrepitosamente porque ninguno obtuvo lo que quiso. Sheffield no logró ser candidato en León, mientras que Torres Graciano ni siquiera pudo ponerse en una boleta interna del PAN para competir por la candidatura a gobernador. Sheffield está en Morena; Oliva sigue de asesor y Fernando Torres, en el ostracismo.

MATRIMONIO IGUALITARIO: OTRA VEZ, EL EJECUTIVO

Pues vaya que el poder ejecutivo parece tener un mayor sentido de pragmatismo que los ultras de su partido en el Congreso del Estado que nomás dan largas a la legislación del matrimonio igualitario en el estado.

Ayer, se dio a conocer que el ejecutivo estatal derogó el artículo 72 del Reglamento del Registro Civil de la entidad que obligaba a que el matrimonio fuera, forzosamente, entre un hombre y una mujer.

En concreto, el capítulo III contemplaba hasta antes de la publicación de este decreto como uno de los requisitos para contraer matrimonio civil en el estado de Guanajuato, esto:

“El matrimonio es una institución de carácter público e interés social, por medio de la cual un hombre y una mujer voluntariamente deciden compartir un estado de vida para la ayuda mutua y la fundación de una familia”, se señalaba en el apartado que se borró.

Antes, se había dado una circular enviada por la secretaria de Gobierno, Libia Denisse García Muñoz Ledo, el pasado 20 de diciembre quien dirigió una circular al director general del Registro Civil, Juan Hinojosa Diéguez, para que se cumpliera con las uniones legales sin importar la preferencia sexual.

El punto es que esta nueva acción no hace innecesaria la reforma que se va a analizar en comisiones del Congreso del Estado con sendas iniciativas de Verde, Movimiento Ciudadano y Morena de acuerdo a estos últimos.

El argumento es que las acciones de la administración de Diego Sinhue son finalmente decisiones que tienen limitación en el tiempo y con la mano en la cintura, el próximo gobernador o gobernadora puede derogarlas y anularlas. Tiene el poder para hacerlo.

Desde la autoridad lo que se dice es que ya no habría marcha atrás porque si se intentara hacer, se puede invocar a la progresividad de derechos. Esto es que los derechos tienen que ir en aumento y no pueden retroceder.

eder. En otras palabras, otra vez, el gobernador sale bien librado como ente público en este debate porque muestra voluntad de cómo sí hacer las cosas. La cerrazón sigue quedan por cortesía de la comisión de Justicia, que encabeza Cristina Márquez Alcalá, quien por lo visto ni suda ni se acongoja ni se siente presionada por el entorno. El ejecutivo le hace la chamba incómoda.

Así, mientras el gobernador muestra una capacidad para adaptarse a la vida en curso minimizando el riesgo de verse acorralados en un debate de derechos, entre sus compañeros de partido se mantiene esa visión restrictiva incluso desde la forma en que se traza la discusión de esa y otras iniciativas que tienen que ver con temas polémicos.

Ayer, los diputados que integran la autodenominada “bancada feminista (Yulma Rocha, Marta Ortega, Dessiré Angel, David Martínez y Gerardo Fernández) pidieron aplicar el parlamento abierto en la metodología para que se escuche de viva voz la postura de colectivos que están a favor de dicha despenalización.

En otros momentos ha habido mesas de trabajo que hoy podrían no ser recomendables en plena cuarta ola de pandemia. Pero está la opción virtual. Todo es cuestión de voluntad.