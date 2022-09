DIEGO SINHUE: REGAÑO DE ANIVERSARIO A LOS PANISTAS

Como no lo había hecho de manera pública hasta ahora, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pronunció un discurso de autocrítica y regaño a funcionarios y militantes en el evento de celebración del 83 aniversario del partido.

Una arenga que sirvió para recopilar los logros y los pendientes que ha tenido el blanquiazul en más de 30 años de gobiernos en la entidad, pero también para evidenciar algunos usos, vicios y costumbres que acechan a la institución y ponen en riesgo su vigencia como primera fuerza en el estado.

Evidentemente se trató de un discurso que apelaba a las emociones y que pretendía dejar claro quién tiene las riendas en el partido y reiterar que la onda grupera y que la democracia al viejo estilo panista ya no volverá.

“Se acabaron los tiempos de Yunques y Loma… Hoy debemos seguir trabajando como un solo equipo”, dijo el gobernador en una de las frases más vitoreadas de la noche.

Lo dijo quien, como integrante de una familia de militantes panistas, supo jugar en las guerras internas de grupos que se disputaron candidaturas y siempre acertó.

Eran los tiempos en los que los votos para ganar candidaturas se ofrecían como familias que después eran bien retribuidos con chambas para todos.

En 2003 la familia apoyó a Ricardo Alaniz, precandidato ganador en León; en 2009 a Vicente Guerrero que le ganó a Ricardo Sheffield; en 2009 al ahora morenista que le ganó a Miguel Salim y tres años después, la familia Rodríguez ya no apoyó a Mayra Enríquez sino a Salim y también ganó su gallo, aunque luego este perdería la elección frente a Bárbara Botello.

Tras esa contienda -como solía pasar- Diego Sinhue no se quedó con las manos vacías y fue diputado federal en la legislatura federal previa al nacimiento de los dedazos en el PAN.

Con Rodríguez Vallejo como protagonista y “damnificado”, falló ese dedazo de Miguel Márquez por la rebelión de Ricardo Sheffield y las trabas de Carlos Medina. Pero ese resbalón le permitiría sobrevivir en el gabinete para saltar de ahí a la candidatura a gobernador vía dedazo.

Toda una paradoja que Rodríguez Vallejo haya llamado a sus correligionarios a volver a los orígenes del partido de trabajo desinteresado por la institución, pero no a los de la democracia interna.

Como aquel “fraude patriótico” que pusieron de moda los priistas en sus tiempos de oro; el dedazo y el verticalismo azul es por la unidad y la preservación de la hegemonía.

“Corremos el riesgo de convertirnos en un partido de burócratas”, dijo. Es cierto, aunque eso se alienta desde Palacio de Gobierno. Para los panistas y para quienes cooptan de otros partidos.

Llamó también a renovar generacionalmente al PAN que se ha convertido en un partido de viejos. ¿Tendría que preguntarse si un partido tan vertical y de decisiones unipersonales, representa un atractivo para las nuevas generaciones?

Y si un mensaje debe calar hondo en los azules es el cuestionamiento a la soberbia de creer que son invencibles en Guanajuato. Y es que hay quienes siguen creyendo que este bastión para ellos, es eterno.

SOPHIA HUETT: DOS AÑOS DE DESGASTE

Usualmente sus diagnósticos son cuestionables y polémicos. Más allá de su trabajo en la parte operativa, se ha distinguido por ser quien da la cara en el gobienno estatal en temas de seguridad.

Un paraguas o pararrayos ideal para matizar el desgaste que solían tener en el sexenio pasado el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca y el fiscal Carlos Zamarripa cuando declaraban.

Este último, siempre evasivo y renuente a dar incluso información elemental, y el primero de ellos mucho más echado para adelante a la hora de declarar, pero con un estilo que provoca muchos roces con la prensa.

Hace dos años, Sophia Huett López era designada secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Marco Antonio Sánchez Aparicio anunciaba que terminaba su encargo como el primer titular que -por cierto- pasó con más pena que gloria.

Huett había sido antes la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad del Estado que podría tener muchas tareas en el área de seguridad, pero para efectos públicos, tenía el mismo papel que ahora ostenta.

La funcionaria solía esgrimir tesis que resultaban poco populares o poco creíbles, sobre todo cuando la violencia era aún más fuerte que ahora.

Sánchez Aparicio fue nombrado el 5 de octubre de 2018, es decir apenas diez días después del arranque del sexenio y, a diferencia de Huett López, ya conocía a Álvar Cabeza de Vaca quien trató en las reuniones con secretarios de Seguridad de otras entidades durante el sexenio anterior.

Antes de llegar a Guanajuato fue secretario ejecutivo de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y, previo a ello, entre 2015 y 2016 se desempeñó como asesor del Comisionado Nacional de Seguridad.

El punto es que Sánchez Aparicio no dio el ancho como vocero en materia de seguridad en la entidad, mientras que Sophia Huett (quien no estaba llamada para tener ese papel) se afianzó sin que así estuviese planeado.

Sophia Huett asumió el cargo con el padrinazgo del vicegobernador Carlos Alcántara y la resignación de Cabeza de Vaca, quien no tuvo más remedio que aceptar un rol más discreto ante los medios.

Un año antes, se había ido de la Secretaría de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña quien era más cercano a él que Mario Bravo, una pieza con señal y aval directo del gobernador Diego Sinhue.

Por eso no es tan descabellada la tesis de que a partir de estos cambios, Álvar Cabeza de Vaca perdió dos piezas propias en el ajedrez de la seguridad en el estado. Más replegado a la hora de manifestarse y de influir en León.

VIOLENCIA IMPARABLE Y MILITARIZACIÓN; LA INCONGRUENCIA Y EL FRACASO DE TODOS

La 4T avasalla e impone en la Cámara de Diputados. El presidente Andrés Manuel López Obrador presiona con todo lo que tiene a su alcance al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, a gobernadores y a los senadores que son vulnerables.

El fracaso de su apuesta por la seguridad, “abrazos, no balazos” o como quiera llamarla, le hace recular en la condena a la militarización de los tiempos de campaña. Ya se dio cuenta que no es lo mismo ser borracho que cantinero.

Y con él, todos sus feligreses que le acompañan hasta la incongruencia apuestan por una estrategia que denostaban desde la oposición. Hay que ver cómo se alinean acríticamente aquellos que hace años denostaban al odiado PRIAN.

Y se hacen los dignos. La incongruencia no es de ellos -dicen muy orondos-, sino de la oposición que antes aplicaba un método desde el poder que ahora critica; no importa que ellos ofrecieran que lo podían hacer diferente. No han podido con el paquete y entonces recurren a la infalibilidad que les da su supuesta bondad. Nosotros podemos cambiar de opinión porque lo hacemos con sanas intenciones, no los opositores que reclaman. “Esa es politiquería”, reclama el presidente desde el púlpito mañanero.

Y en Guanajuato, el gobernador no canta mal las rancheras. A su regreso de Estados Unidos escabulló en dos ocasiones una pregunta lógica de los reporteros: ¿qué piensa de la militarización de la seguridad? Y el gobernador la aplicó. Se hizo que la virgen le hablaba, porque decir lo que piensa es contradecir a sus diputados y senadores que cuestionan la militarización de la GN.

Tarde o temprano lo tendrá que hacer y tampoco hay mucho para donde hacerse. Va a decir lo que ya ha dicho. Que hay sintonía con las fuerzas armadas y con la Federación que apoya a Guanajuato en el combate al crimen organizado. Ese pesebre no lo va a patear jamás.

Es la postura natural de casi todos los gobernadores. Ellos necesitan de la Guardia Nacional y del Ejército y para ellos es irrelevante en el entorno actual, la forma en la que se adhiera.

Seguramente saben de los abusos que ha cometido la GN en sus estados y que operativamente es un riesgo y algunos de ellos, en su fuero interno, saben que podrían criticar algunas cosas.

Pero ellos no se pueden oponer y solo les queda, torear a los reporteros y administrar su verdad. Diego Sinhue mantiene la narrativa de que su estrategia funciona solo porque los homicidios van a la baja en comparación con el año más violento de la historia en nuestro país: 2020.

No hay más datos que incluya Diego Sinhue. Nada de la crisis de las desapariciones que llevó al colectivo ‘Hasta Encontrarte’ a colocar una manta monumental en la Estela de Luz. Nada de las atrocidades que acusa ‘Causa en Común’, en donde Guanajuato está en el top indeseable. Nada de la muerte de policías en donde también Guanajuato es uno de los líderes.

“Vamos a la baja en homicidios”, dice. Aunque la comparación sea con 2020 y el estado que gobierna está en los mismos niveles de violencia que cuando asumió el poder.

Diego Sinhue no puede alinearse con sus diputados y senadores que ven la oportunidad de exhibir el fracaso del gobierno federal que es el fracaso también de la mayoría de sus gobernantes en sus estados y sus municipios.

Con policías municipales incapaces e insuficientes -incluyendo varios municipios de Guanajuato-, militarizar la Guardia Nacional es pecata minuta para los gobernadores. El de Guanajuato puede presumir su policía estatal a la altura, pero no las municipales, con todo y los avances que han habido.

Y así, es mejor alinearse a López Obrador que ya admitió que cambió de opinión en torno a la militarización. La paz con justicia que ofreció está a años luz. por más maquillaje que ponga a las cifras en la mañanera. El fracaso es de todos y la incongruencia, también.

Han pasado más de siete semanas desde aquel día en el que el fiscal Carlos Zamarripa ofreció a la viuda de Enrique Sosa, excamarógrafo de TV4, detener a la brevedad a quien lo asesinó, atropellándolo en el estacionamiento del Rincón Gaucho Calzada.

Y nada. Sea por el motivo que sea, tras 50 días, el compromiso no ha sido cumplido.

“El mayor enemigo que podemos tener en Guanajuato no es la oposición. No nos conviene una oposición débil porque corremos el riesgo de emborracharnos en nuestra soberbia. Porque hay una línea muy delgada que no podemos a veces notar, entre si están votando porque somos los mejores o porque somos los menos peores. Tenemos que tener los pies en la tierra y ser autocríticos”, dijo.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo

El gobernador en el regaño patriótico a sus compañeros de partido

