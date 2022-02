APUESTA. Jugando de local, en los terrenos del fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ya le puso fecha a lo que perfila como la consolidación de la pacificación de Guanajuato.

CON TODO. Echado para adelante con las cifras de baja de incidencia delictiva y disminución de homicidios dolosos de entre 2021 y 2020, el gobernador ayer volvió a hablar del avance que se ha dado en el estado “sin egos, ni protagonismo ni repartición de culpas” entre los distintos niveles de gobierno.

PROYECCIONES. Que 2021 es punto de inflexión y que en 2022 y 2023 se va a consolidar este proceso que inició con el ‘Golpe de Timón’.

CIFRAS ALEGRES. Y es que los datos preliminares al cierre de enero, señalan que hay una cifra de homicidios inferior a 250 que sería una de las más bajas de los últimos años y que reforzaría la tendencia que se ha visto en los últimos meses.

TAMBIÉN AHÍ. Con un añadido favorable para las autoridades que señalamos ayer en este espacio, la baja de homicidios dolosos ya incluye a León que se mantenía al margen de la recuperación en otras zonas de la entidad.

LA MALA FAMA. Interesante este fenómeno que ahora se vive en Guanajuato. Se ha roto un incremento constante y consistente en la violencia y vendrán seguramente los análisis para saber qué es lo que ocurre detrás de esta baja de la intensidad criminal que distinguió al estado y que lo hacía protagonista de las alusiones presidenciales en la mañanera, amén de los cuestionamientos persistentes hacia los titulares de la estrategia contra la inseguridad.

CALMANTES MONTES. Diego Sinhue habló ayer de una orquesta bien sincronizada cuando se refirió a la coordinación con la Federación. También es cierto que hoy, hay un grupo criminal que es el Cartel Santa Rosa de Lima, notablemente disminuido. El avance según las cifras es irrefutable. ¿Habrá terminado la pesadilla?

ENERO 2022: CLAROSCUROS DE LA PANDEMIA CONTRASTES. Ya cerró por fin el mes de enero, con la cifra récord de contagios en Guanajuato, en plena efervescencia de la variante ómicron aunque con una cifra de defunciones que confirma que la letalidad ha disminuido en esta entidad en la actual circunstancia. DISPARO. 43 mil 85 casos positivos en este mes, casi el doble de los 24 mil 232 de enero de 2021. Casi mil 400 en promedio diario aunque con los dos últimos días del mes con jornadas de menos de mil contagios.

CONTENCIÓN. En cuanto a las muertes, hace un año, se habían registrado dos mil 443 en este mes, es decir, una por cada diez casos positivos, mientras que ahora las defunciones fueron 508, es decir una muerte por cada 84 contagios. Las diferencias son notables.

DETALLES. Son más defunciones que cualquiera de los dos meses anteriores, pero menos que las de septiembre y octubre cuando ya las cifras en ese departamento venían a la baja tras la tercera ola de mediados de 2021. El número de casos activos tampoco está al máximo de este mes (más de 16 mil, el 22 de enero pasado) con poco menos de 12 mil.

DESEABLE. Lo deseable es que el pico del crecimiento de contagios, cifra de defunciones, ocupación hospitalaria y casos activos ya haya llegado a su tope y que en las siguientes semanas, ceda la cuarta ola y pasemos a una etapa de estabilización en el entendido de que las restricciones con la capacidad de contagio en su máximo apogeo, fueron mínimas.

LA DEL ESTRIBO…

Y a propósito de rezagos legislativos, ayer los diputados panistas de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales dijeron “no gracias”, cuando les propusieron meter el acelerador y trabajar más para abatir el retraso que tienen.

El diputado del Partido Verde, Gerardo Fernández González solicitó que pudieran establecerse más días para desahogar todos los pendientes legislativos que se tienen, por lo que propuso que los lunes, al término de las reuniones de comisión, se llevaran a cabo mesas de trabajo y también los miércoles.

La presidenta de la comisión, la panista Susana Bermúdez Cano se aventó su maroma. Recordó que ya se tenía un calendario de trabajo establecido desde el pasado 24 de enero y que no iban a acceder a ocurrencias y bla, bla, bla.

El calendario aprobado por la Comisión establece mesas de trabajo los miércoles 2, 9, 16, 23 de febrero y 2 de marzo. Y háganle como quieran.

A SEIS AÑOS DE LA LEY DE MOVILIDAD: LA OFERTA Y LA DEMANDA

“Es ridículo que estén pidiendo esos requisitos cuando son contratos individuales, particulares, personales en todo caso, yo decido si esa empresa me da el servicio o no me da el servicio, si con esa empresa no me da porque tiene descomposturas el automóvil pues no lo voy a volver a utilizar, o sea no es un servicio público porque aquí están pidiendo requisitos que ni siquiera el servicio público tiene”.

Así lo decía hace exactamente seis años, el entonces síndico del Ayuntamiento de León, Carlos Medina Plascencia quien se convertía en uno de los más agudos críticos de la propuesta de iniciativa de Ley de Movilidad del entonces gobernador Miguel Márquez.

Y es que, curiosamente, la iniciativa no era criticada por los partidos de oposición sino por algunos panistas, particularmente empresarios.

En una comisión del Ayuntamiento encabezado por el alcalde Héctor López Santillana, el regidor Salvador Sánchez Romero y el síndico Carlos Medina Plascencia cuestionaban bien y bonito la famosa iniciativa.

Carlos Medina siempre ha sido claridoso, pero Sánchez Romero sorprendía porque nunca se ha distinguido por ser ni reventador ni protagónico en su desempeño público.

“Está hecha para que nadie la cumpla y es discrecional”, decía Sánchez Romero.

A seis años de distancia, estamos en el umbral de una reforma a esa ley que de plano va a liberar el servicio de los taxis ejecutivos tras una resolución ganada en tribunales que determinó que la autoridad no podía regularlos.

El servicio de taxis se ha modificado radicalmente a lo largo de este siglo y hoy estamos a punto de que todo sea regulado por la ley de la oferta y la demanda.

Las plataformas han llegado para quedarse y literalmente han desplazado al servicio de alquiler tradicional. El razonamiento de Carlos Medina finalmente es el que prevalece. Oferta y demanda.

ACOSO SEXUAL: REACCIONES, ACCIONES Y REFORMAS

Justo cuando la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos emprende acciones que incluyen señalamientos, procedimientos disciplinarios y mensajes mediáticos en contra del acoso y hostigamiento sexual en la administración que preside, en el Congreso local, la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales establece mesas de trabajo para una iniciativa de reforma que propuso el Ayuntamiento de León para calificar como falta grave este tipo de acoso.

Lo curioso es que no es una iniciativa que propone la actual administración sino que data de marzo del año pasado, es decir, la envía el gobierno de Héctor López Santillana.

En el rezago legislativo que experimenta el Congreso local, no debería extrañar tanto que se dé curso a esta iniciativa y que sea mera coincidencia con esta causa que desde campaña enfatizó Alejandra Gutiérrez y que ahora, a fuerza de investigaciones a funcionarios municipales, cobra relevancia.

La iniciativa tiene acuse de recibo del 19 de marzo del año pasado por parte del Congreso del Estado.

“Con la presente iniciativa se regularán las conductas de acoso y hostigamiento sexual como falta administrativa que amerite una sanción de carácter grave. De igual manera, los servidores públicos deberán actualizar, activar y aplicar los mecanismos e instrumentos con enfoque de perspectiva de género con la intención de prevenir, atender y erradicar la violencia que se genere en ese ámbito”, dice el documento de la iniciativa signada por López Santillana.

De ser aprobada la reforma, de manera textual, el artículo 64 de la propuesta diría: “Comete, incurre o es responsable de hostigamiento sexual aquella persona que con fines lascivos asedie reiteradamente a otra persona, valiéndose en su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales o cualquiera otra que implique subordinación”.

Otro apartado de la reforma propone que: “comete, incurre o es responsable de acoso sexual aquella persona que por cualquier medio apremie o persiga de forma insistente a una persona a pesar de su oposición para que ejecute un acto de naturaleza sexual, para sí o un tercero”.

No pudo ser más oportuno ese desempolvamiento en Gobernación y Puntos Constitucionales de una iniciativa que permaneció casi diez meses en la congeladora. De esas casualidades de la política.