Aventaja PAN a PRI para la gubernatura

En todos los careos, Antares Vázquez, de Morena, se ubica en la tercera posición, desplazando a los abanderados del PRD y Partido Verde

Redacción

Guanajuato.- Si hoy fuera la elección por la gubernatura, el 31% de los guanajuatenses votaría por el PAN, aunque existe una proporción casi idéntica de electores (31.5%) que aún están indecisos sobre a qué partido apoyarán en los comicios del 1 de julio.

Así lo arrojó la encuesta que elaboró la casa encuestadora MIRAC para periódico correo, cuyos resultados colocan al PRI en la segunda posición con el 19.3% de las preferencias, seguido por el PRD (5.9%) y PVEM (4.2%).

En el estudio destaca el crecimiento alcanzado por el Movimiento de Regeneración Nacional, que a sólo tres años de obtener su registro concentra ya el 4.1% de la intención de voto en Guanajuato.

Entre los aspirantes del PAN por la gubernatura destaca el repunte de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, que es identificado por el 22.9% de los encuestados, una diferencia de nueve puntos sobre el 13.8% que reconoce al senador Fernando Torres Graciano.

A la pregunta de cuál de esos dos aspirantes panistas agradaría más como abanderado del blanquiazul, el 16.8% se inclinó por Rodríguez Vallejo y el 6.7% respondió a favor de Torres Graciano. Tres de cada cuatro encuestados dijo no conocerlos o manifestó ser indiferente sobre el ‘ungido’.

En el caso del PRI, Miguel Ángel Chico es el más conocido entre el electorado con un 23.3% que sí lo identifica y que lo pone en ventaja sobre el senador Gerardo Sánchez García, reconocido por apenas el 9.5% de los encuestados.

Con relación a cuál sería mejor opción para el PRI, la balanza nuevamente se inclina a favor de Miguel Ángel Chico con un 18.5%, contra el 7.9% que prefiere a Gerardo Sánchez.

El panorama luce cómodo para el PAN a siete meses de las elecciones, ya que sin importar a quién elija como candidato y quiénes abanderen al resto de los partidos, ganaría la gubernatura con amplio margen.

Diego Sinhué Rodríguez es el que lograría la mayor ventaja contra cualquier candidato que ponga el PRI, pues concentraría el 28.6% de los sufragios en caso de ir contra Miguel Ángel Chico, que obtendría el 18.4%; mientras que si su oponente es Gerardo Sánchez sumaría el 27.2%, contra el 16.6% del candidato priista.

Fernando Torres Graciano alcanzaría el 25.9% de los votos en caso de ir contra Miguel Ángel Chico, pero su ventaja incluso sería mayor contra Gerardo Sánchez, al que derrotaría con el 26.5% de los sufragios, contra 16.1% del priista.

La calificación que los guanajuatenses dan al desempeño del gobernador Miguel Márquez Márquez en comparación con el presidente Enrique Peña Nieto, es contrastante.

Según la encuesta, el 64.3% de los entrevistados dijo “aprobar mucho o algo” al mandatario estatal, contra un 16.2% que le dio una calificación reprobatoria.

En cambio, en el caso del jefe del Ejecutivo federal sólo el 26.7% de los entrevistados dijo “aprobar mucho o algo” su gestión, contra 57% que la desaprueban, lo que significa una diferencia negativa de -30.3 puntos.

En escala de cero a 10, Miguel Márquez fue reconocido con una calificación de siete puntos, mientras que Peña Nieto obtuvo 4.8.

METODOLOGÍA

Objetivo de estudio: Conocer la opinión pública sobre tópicos políticos y sociales del Estado de Guanajuato, para su publicación en el Periódico CORREO. Población objetivo: Hombres y Mujeres Mayores de edad del estado de Guanajuato, con credencial de elector, que residen en la vivienda. Marco muestral: Secciones electorales del INE, Estadísticos de la lista Nominal del INE, Corte al 17 de noviembre de 2017, y Cartografía INE (Distrital, Municipal y Seccional). Diseño muestral: Probabilístico y polietápico. Inicialmente se seleccionaron 100 secciones electorales con probabilidad proporcional a su tamaño, las encuestas se aplicaron por estrato. Posteriormente se seleccionaron puntos de inicio en las secciones electorales, atendiendo sus características, en zonas urbanas colonias y manzanas y en zonas rurales localidades y conglomerados de viviendas, y la cartografía del INE. Por último, se seleccionaron viviendas en cada punto de inicio y finalmente se seleccionó en forma aleatoria a la persona a entrevistar cara a cara. Tamaño de la muestra: 1550 entrevistas efectivas. Los resultados sólo son válidos para expresar las opiniones de la población objetivo del estudio en las fechas de la aplicación de las encuestas en el campo, es decir en las fechas de levantamiento de la información, y sólo tiene validez para expresar las tendencias de opinión sobre los tópicos objetivo del estudio. Preguntas de la encuesta: El fraseo exacto utilizado para cada pregunta fue cómo se reporta e informa en la publicación realizada por el Periódico CORREO. Método de estimación de resultados: Los resultados de los valores relativos que se reportan son el cálculo total de las frecuencias simples. Para la pregunta electoral el encuestador entregó una hoja simulando una boleta electoral con la pregunta “Si el día de hoy fuera la elección para elegir Gobernador del Estado ¿Por cuál partido votaría?”, sólo se consideró el logo de los partidos políticos que cuentan con registro nacional. Frecuencia de “No respuesta”: La frecuencia de no respuesta para las preguntas electorales “Si hoy fuera la elección para elegir Gobernador del Estado ¿Por cuál partido votaría?” fue de 31.5%, con menciones de Ninguno, anulado, no votaría, voto secreto depende del candidato, depende de propuestas y no sabe y/o no contestó, y la pregunta ”Si hoy fuera la elección para Presidente de la República ¿Por cuál partido votaría?” fue de 31.4 % y con menciones de ninguno, anulado, no votaría, voto secreto, depende del candidato, depende de propuestas, independiente y no sabe y/o no contestó. Tasa de rechazo: La “Tasa de rechazo” a la entrevista en este estudio fue de 46.5%. Incluye todo tipo de fracasos. Calidad de la estimación: El diseño de la muestra es de 95% de confianza y margen de error en los resultados, previamente calculado, de +/- 2.5%. Software utilizado para el procesamiento:

Para la captura se utilizó Excel y procesamiento SPSS. Método y Fecha de levantamiento de información: Entrevistas personales cara a cara, en vivienda entrevistados. El trabajo de campo fue realizado por 32 encuestadores, 8 Coordinadores y 4 Supervisores, a quienes se les capacitó previamente. En el proceso de sistematización y procesamiento de la información obtenida participaron dos codificadores, tres capturistas, dos diseñadores gráficos, dos analistas, un asistente y un coordinador general. El trabajo de campo se realizó del 27 de noviembre al 1 de diciembre de 2017. En cumplimiento a los ordenamientos legales se entregará, en tiempo y forma, al organismo u organismos electorales correspondientes los estudios completos que respaldan la información publicada. Persona moral que patrocinó o pagó la encuesta o sondeo: Periódico CORREO, diario matutino publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V. con domicilio en Carr. Gto.-J. Rosas Km. 12, Guanajuato, Gto., C.P. 36260. “periodicocorreo.com.mx”. Persona moral que llevó a cabo la encuesta o sondeo: MIRAC, Consultoría orientada Investigación de Opinión Pública, Investigación de Mercados, Mercadotecnia, entre otras actividades, con domicilio en Carr. Gto. – J. Rosas, Blvd. Euquerio Guerrero Km 6.5, Guanajuato, Gto., C.P. 36250. “eimirac_has@hotmail.com”. Persona moral que ordenó la publicación del Estudio de Opinión Pública: Periódico CORREO, diario matutino publicado y distribuido por VIMARSA, S.A. DE C.V. con domicilio en Carr. Gto.-J. Rosas Km. 12, Guanajuato, Gto., C.P. 36260. “periodicocorreo.com.mx” . El “periodicocorreo.com.mx” es el medio de comunicación donde originalmente se publicaron los Resultados del Estudio.