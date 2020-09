Diego Sinhue llama a diputados del Congreso a trabajar juntos tras recortes presupuestales

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El último año de la presente legislatura llega con grandes desafíos para todos los sectores del estado, por lo que los trabajos que realice el Congreso local serán fundamentales para impulsar el desarrollo de la entidad, señaló el gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo quien también hizo llamado para trabajar en conjunto por la defensa del estado ante los recortes presupuestales federales.

Así lo señaló durante la Sesión Solemne de Apertura del Primer Periodo Ordinario que se desarrolló de manera virtual ante la crisis sanitaria por Covid-19.

El mandatario estatal refirió que el estado enfrenta dos principales desafíos que requieren de la unidad de los tres poderes y de la sociedad; el primero dijo, es detener la pandemia y reactivar la economía para rescatar los empleos que se perdieron aunque destacó que pese a la contingencia sanitaria mundial, la llegada de inversiones nacionales y extranjeras no se han detenido.

Subrayó que el segundo reto es la defensa del estado, luego de que en los últimos años, la entidad ha sufrido severos recortes presupuestales, tan solo para este 2020 el recorte fue de 7 mil millones de pesos.

El mandatario reiteró que ante las decisiones del gobierno federal, se requiere de un nuevo pacto fiscal y un auténtico federalismo en el que los estados sigan aportando sus esfuerzos para apoyar a la nación, pero que también se les entreguen los recursos para atender las demandas de la sociedad.

Por ello hizo un llamado a los tres poderes así como a liderazgos sociales y políticos para unir voluntades y pedir a la federación que se entreguen los recursos.

“Son (recursos) para las familias de Guanajuato para temas de salud, educación, servicios básicos para sus colonias, no son recursos para el gobierno, no son recursos para los diputados, son recursos para las familias que tienen necesidades, son recursos para atender a los niños con cáncer, son recursos para arreglar los caminos que necesita el campesino, son recursos para policías que necesitan chalecos antibalas para hacer su trabajo y no poner en riesgo sus vidas, hoy en México se requiere de diálogo sobre todo de los grandes temas prioritarios del país (…) no son dádivas, no son regalos, somos la sexta economía del país y en esa dimensión apoyamos a la economía del país”.

Participó además el presidente del Poder Judicial del Estado, Héctor Tinajero Muñoz quien destacó el compromiso del Poder Legislativo enfocado a la transparencia y rendición de cuentas, así como a la participación ciudadana.

Y finalmente, el presidente del Congreso local, Germán Cervantes Vega señaló que durante este primer periodo ordinario, los trabajos se enfocarán a la función presupuestaria con el análisis y discusión del Paquete Fiscal para el estado de Guanajuato y de las Leyes de Ingresos de los 46 municipios del estado para el 2021.

DM