DIEGO SINHUE: LAS CORCHOLATAS EN ACCIÓN

PRIMER ACTO. El lunes por la mañana, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo estuvo en León para acompañar a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez en la presentación de su Plan de Obra Pública.

SEGUNDO ACTO. Por la noche, Gutiérrez Campos difundió una fotografía en su cuenta de Twitter en la que aparece con el dirigente nacional de su partido, Marko Cortés después de algunas reuniones con funcionarios federales.

TERCER ACTO. Ayer, el gobernador estuvo de gira para entregar útiles escolares en varios municipios y se hizo acompañar del secretario de Educación, Jorge Hernández Meza. En Irapuato, representó a Diego Sinhue Rodríguez la secretaria de Gobierno, Libia Dennise García. Por cierto, ahí llamó la atención la presencia de la diputada local priista Yulma Rocha.

UNO MÁS.En otro municipio estuvo Jesús Oviedo Herrera, secretario de Desarrollo Social y Humano. En alguno de los eventos asistió (pero entre los invitados y no como protagonista) el coordinador de los diputados locales, Luis Ernesto Ayala Torres.

FUTURISMO. Pareciera que Diego Sinhue -en plan de destapador y en esos afanes de tener control sobre la nominación del candidato a sucederlo de su partido- decide placear a sus nominados.

INTERPRETACIONES. Las formas lo dicen todo y la reacción de los involucrados. Las “corcholatas” de su gabinete se disciplinan y se atienen a la agenda y a los dictados de su jefe directo, mientras que la alcaldesa de León recurre nuevamente a su estrategia de exhibir su ya conocida cercanía con Cortés, aunque la referencia de radiopasillo en el PAN reza que ya le dijeron que recuerde que el dedazo saldrá de Palacio Estatal y no vendrá del CEN. Falta mucho trecho por recorrer.

MORENA: PASÓ UNA EN COMISIÓN DE JUSTICIA

NO ES TODOS LOS DÍAS. No son muchas las jornadas en las que ocurre lo que pasó ayer en la comisión de Justicia que preside Cristina Márquez Alcalá. Una iniciativa impulsada por Morena fue aprobada por unanimidad y otra, dejada en suspenso.

ADELANTE. La Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen en sentido positivo que deroga dos fracciones del Código Civil que prohíben que personas con discapacidad intelectual puedan contraer matrimonio.

CUESTIÓN DE DERECHOS. Con la derogación de ambas fracciones -que son inconstitucionales- se busca garantizar a las personas con discapacidad intelectual su derecho a contraer nupcias.

ARGUMENTOS. La magistrada Carolina Orozco Arredondo, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mencionó que la limita-ción a los mayores de edad con discapacidad intelectual para unirse en matrimonio resulta contrario a la proscripción de discriminación, así como al derecho humano al matrimonio y a la familia.

LA DEL ESTRIBO…

Al cierre de esta columna, en redes sociales circularon imágenes de algunas tiendas Oxxo incendiadas en Irapuato y Celaya. No se reportan víctimas, pero sí una gran movilización policiaca. Existe la presun-ción en las autoridades (según versiones extraoficiales) de que se trata de una reacción a lo ocurrido ayer también en Jalisco como respuesta de un grupo criminal ante acciones de la autoridad y que hubo detenidos.

BÁRBARA BOTELLO: CUANDO NO EMPEZABA LA EMBESTIDA

Justo tres semanas antes de concluir su período como diputada federal en San Lázaro, Bárbara Botello convocó a una rueda de prensa en León para decir que estaba lista para enfrentar, sin fuero, los señalamientos de corrupción de los gobiernos panistas.

“Regreso a mis negocios, a mi despacho, a lo mejor tomaré unos días de vacaciones, pero haciendo mi vida como siempre lo he hecho, combinando mi tarea profesional con mis amigos… Me defenderé como lo he hecho siempre. No tengo temor, las cosas se hicieron bien. Tan he estado pendiente que acudí personalmente a la Procuraduría (de Justicia) a enfrentar lo que tuviera que haber. Ellos no me recibieron y he presentado diversos escritos en donde he dicho que aquí estoy”.

Eso es lo que decía Botello cuando aún era diputada federal priista. Decía estar tranquila y que no tenía ningún temor de lo que pudiera pasar luego del 31 de agosto de ese 2018 cuando perdería el fuero.

Hay que recordar que hubo una solicitud de desafuero que, como es normal, el Congreso de mayoría priista dejó enfriar y no procedió en ningún momento.

Quien fuera alcaldesa de León entre 2012 y 2015 ya había librado algunos procesos, pero en realidad la embestida en su contra por parte del PAN apenas alcanzaría su mayor esplendor cuando dejó de pertenecer a la Cámara de Diputados.

No se puede dudar que es echada para adelante, pero quizá no esperaba que la parte más álgida de los ataques azules apenas comenzaba.

Como avalancha se vinieron los procesos legales en su contra, aunque fue hasta junio del año siguiente cuando se ejecutó una orden de aprehensión en su contra.

Y de ahí en adelante, no han parado los recursos en su contra. No hay antecedente de una embestida de ese nivel contra algún alcalde o alcaldesa en la entidad.

Ella aun abriga la esperanza de poder regresar a la política y ser protagonista aunque necesariamente tiene que ser un partido político y por lo menos, cuando se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de un regreso, la polarización como suele ocurrir es la respuesta más socorrida.

ENTRETELONES DEL REVÉS DEL TEEG AL IEEG; VICTORIA DE LAS CONSEJERAS REBELDES

El recurso ganado por el PAN ante el Tribunal Estatal Electoral que revoca el acuerdo del Instituto Estatal Electoral para promover medidas afirmativas a favor de personas migrantes, discapacitadas, de la diversidad sexual y comunidades indígenas representa también un triunfo en lo interno para las consejeras Nora García Huitrón, Sandra Liliana Prieto y Beatriz Tovar.

En realidad, la resolución que dio el TEEG tiene mucha “carnita” para el análisis. La primera que sorprendió a algunos incrédulos que creían que la iba a ratificar y que el asunto se iría hasta Sala Monterrey o la Sala Superior.

La segunda que la mismísima presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Yari Zapata fuese la única que votara por la ratificación del acuerdo del IEEG a contrapelo de Dolores López Loza y el magistrado por ministerio de ley, Javier Martínez Mejía quienes sacaron adelante la revocación de una decisión del consejo del IEEG.

Sorprendió en los pasillos de quienes conocen los entretelones electorales que Zapata se quedara sola al rebatir los argumentos de las consejeras que votaran en contra.

El TEEG decidió por mayoría revocar el acuerdo del IEEG por “falta de exhaustividad” en el análisis de la impugnación que hizo el PAN ante el propio consejo.

El fallo del Tribunal va en el sentido de que “se dé respuesta a los argumentos del partido recurrente particularmente el que señala que no se hizo un estudio ni se dio participación a los grupos vulnerables a los que se dirigió la medida aun y cuando ello era necesario”.

Pero la magistrada Yari Zapata decidió ir en en contra al calificar la sentencia del Tribunal como incongruente y alude a un expediente ciudadano, el 211/2021 que es el antecedente de la sentencia que ordenó en su momento, vincular al IEEG para realizar un análisis de la posibilidad de otorgar una candidatura a la comunidad migrante y se citó que tenía facultad reglamentaria para emitir medidas afirmativas.

Yari Zapata dice que si el IEEG dice que se necesitaba una consulta y un estudio, confundía su papel con el del Congreso local.

“Hay un estudio deficiente de los agravios planteados y de la normatividad invocada”, recitó Yari Zapata.

El punto aquí es que ya le enmendaron la plana al consejo del IEEG en un tema que empujó su presidenta Brenda Canchola. Dicen los que saben que un defecto de la sentencia es que no tiene plazo de cumplimiento lo que da un cariz ambiguo.

Como quiera que sea, en la democracia y derecho a disentir en el consejo del IEEG, le tocó perder a la presidenta Canchola que, como cabeza del órgano electoral ahora tendrá que pronunciarse y acatar el fallo del Tribunal.

Lo que es digno de celebrar es que a contrapelo de lo que sucede en otras instancias en el estado, el Tribunal Electoral y el consejo del IEEG tengan en esta dinámica en donde no hay aplanadoras y hay lucidez en los contrapesos. Enhorabuena.

