El IMEF señaló que los municipios deberían evaluar reducir gastos, pero Diego Sinhue insiste en la deuda pública

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los municipios pueden solicitar deuda pública y establecer mecanismos como la desaparición de direcciones de Salud o Educación que les permita generar ahorros, sostuvo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Yo creo que una cosa no está peleada con la otras, creo que se tienen que hacer ambas cosas, yo se los he dicho, hay que revisar si en verdad necesitan direcciones de Educación y de Salud, porque no manejan ni escuelas ni hospitales y ahí pueden encontrar ahorros, pero a la vez yo creo que es una buena oportunidad el tema de la deuda, los que tienen capacidad. Yo ahí coincidió y difiero a la vez porque si creo que pueden hacer las dos cosas de manera paralela”.

Lo anterior después de que la presidenta del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en el estado, Isela Ramírez Revilla declaró que los municipios deben evaluar si hay ramos del presupuesto que pueden reducirse y optimizar el uso de sus recursos antes de solicitar deuda publica.

Al respecto el mandatario estatal sostuvo que es buen momento para que los municipios soliciten la contratación de créditos y que solo resultaría irresponsable si ese recurso se utilizara para otros temas y no para infraestructura que detone a su vez la economía y los empleos.

Insistió en que los ayuntamientos ya van a cumplir su primer año de ejercicio y ya debieron haber llevado a cabo recortes de áreas no prioritarias para poder tener ahorros.

“Nosotros hemos hecho los recortes, desaparecer tres subsecretarías, desaparecer el INIFEG, el Instituto de la Juventud para poder ser más eficientes en el gasto”, señaló

En este tema, afirmó que se sigue analizando dentro del gobierno estatal cómo tener más ahorros, “es parte de una constante y tiene que ser parte de un gobierno, la mejora continua”.

A la fecha, seis municipios han ingreso de manera formal al Congreso del Estado su solicitud de crédito, se trata de Moroleón, Yuriria, San Diego de la Unión, Tarimoro, Jaral del Progreso y Apaseo el Grande.

