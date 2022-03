El mandatario dijo que pondrá un ultimátum a los alcaldes, pues quienes dirijan las Policías deben tener el examen de control y confianza

Luz Zárate

Celaya.- Los municipios cuyos titulares de la Secretaría de Seguridad y corporaciones policiales no han aprobado los exámenes de control y confianza tendrán que ser destituidos de su cargo de manera inmediata y en la próxima Sesión del Consejo Estatal de Seguridad se les pondrá un ultimátum a los alcaldes, advirtió el Gobernado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Los que reprobaron tienen que irse, no hay de otra, tienen que irse, no es opcional”, advirtió Rodríguez Vallejo.

El mandatario estatal enfatizó que tener aprobados los exámenes de control y confianza es requisito para acceder al fondo estatal de seguridad, por lo que en la próxima reunión del Consejo de Seguridad se les pondrá un ultimátum a los alcaldes.

“Tendrán que buscar un nuevo mando. Una de dos, hay diferentes situaciones, quienes no han presentado la prueba, quienes no la han aprobado y quienes están en proceso, y quienes no han solicitado hacer la prueba, Hay un artículo en la ley que señala, que inclusive es corresponsable quien lo nombra sin hacer la prueba o no tener la prueba. En la siguiente reunión del Consejo de Seguridad se abordará el tema con todos los alcaldes, se les dirá que tienen poco tiempo para hacer los cambios”, advirtió el Gobernador.

Durante su visita a Celaya, el Gobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, dijo que las pruebas de control y confianza son importantes y no exime a ningún titular de las áreas de seguridad.

“Aquí no vale de que yo fui militar, soy de la policía federal extinta, o soy guardia, todos tienen que hacer la prueba de control y confianza, ya sea con el órgano nacional o con el nuestro, acuérdense que la prueba tiene una vigencia por así decirlo de dos años”, dijo.

De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 31 de los 46 titulares de las áreas de seguridad pública en igual número de municipios en Guanajuato, han aprobado los exámenes de control y confianza. De los resultados pendientes está el de Celaya, mientras que en el caso de Comonfort, Moroleón y Pénjamo los reprobaron. Tarimoro no solicitó aplicar la evaluación.

“La próxima sesión de consejo les pondremos el ultimatum, sé que muchos ya están haciendo algunos ajustes, algunos cambios y la proxima reunión de consejo será importante por ese tema”.

