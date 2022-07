En el primer trienio de su mandato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en sus varias visitas al noreste, y particularmente al municipio de Xichú, abarató su investidura de gobernador. Más que recorrer la zona como titular del ejecutivo anduvo en plan de junior con Raizer, y cometió excesos como cuando su séquito de invitados al centro ecoturístico El Platanal, al hacer escala en cabecera municipal convirtió en estacionamiento una de las principales vías de acceso, al modo de influyentes arrogantes adueñándose de espacios públicos.

Pero además, en sus frecuentes visitas a ese rincón montañoso localizado en los límites con San Luis Potosí, corrían versiones de que armaban pachangas con música, barbacoa, etc.. Incluso entre algunos lugareños sigue rondando el rumor de que esas incursiones irían aparejadas con la intentona empresarial de adquirir tierras en esa que está catalogada como “zona núcleo” de la Reserva de la Biósfera, con la mira de instalar algún negocio. No están confirmadas esas pretensiones pero hasta la fecha el comentario circula entre xichulenses y nadie lo ha desmentido.

Fue hasta en días pasados que Rodríguez Vallejo recuperó la compostura institucional, pues en su regresó a la región esta vez dejó en su casa al junior leones buscando aventuras extremas en paisajes majestuosos, y se comportó como gobernador con agenda de trabajo. Aunque su gira de dos días por ese territorio perdió lustre ante sectores de opinión locales, por coincidir con la publicación aquí en Correo de la investigación donde delegados de algunas comunidades de San Luis de la Paz expresan su inconformidad respecto al permiso que otorgó Semanart a empresarios para explotación forestal maderable, en una propiedad de la que tomaron posesión hasta después de emitido el decreto.

Diego Sinhue ha guardado un extraño silencio frente al tema ¿será que se proyecta a futuro y simpatiza con la idea de que empresarios exploten la Reserva de la Biósfera? De ser así los ejidatarios del Platanal, en Xichú, tendrán que ponerse muy alertas…

Mauricio Hernández: tremenda omisión…

Ya se ha comentado en esta columna, que pasan los años y el super delegado Mauricio Hernández, no parece tener en su agenda alentar la normalización de la institucionalidad de la única Reserva de la Biósfera con que cuenta la entidad. Tal parece que ha considerado asuntos menores el rezago de más de un década en la formulación y publicación del Programa de Manejo, o que esa Área Natural Protegida lleve casi todo el sexenio sin Consejo Asesor (según la ley, la figura de presidente honorario recae en el gobernador), o que sea la sociedad civil o los medios de comunicación quienes asuman labores de monitoreo de presuntos delitos ambientales mientras funcionarios que deberían hacerlo están tirados en la hamaca.

Tanto por su ascendencia frente a los delegados federales, como porque dice representar los intereses de la 4T, o tan solo por lealtad a quien le dio el trabajo, se esperaría que algo hiciera para cuidar la imagen del Presidente de la República, que en materia ambiental termina afectada con la recurrente negligencia de la Conanp, por el espectáculo en Semarnat donde el encargado de despacho, Eduardo Vazquez Ávila, se esconde para no pronunciarse respecto al permiso que otorgó, o por la patética circunstancia de Conafor donde el titular José Antonio Méndez, no asume posiciones públicas sino le autorizan cada palabra desde la Ciudad de México. Todo esto en franca y absurda contradicción con lo que López Obrador sostiene todas las mañanas de que el gobierno que encabeza es transparente y no esconde nada.

Alguien tiene que recordarle a Mauricio Hernández que la naturaleza no sabe de modas ecológicas o grillas, se trata de la vida…

¿Cuál ambiente protegen?

Cuando a principios de julio el alcalde de San Luis de la Paz, Luis Gerardo Sánchez, en reunión con delegados auxiliares conoció la inconformidad respecto a lo que está aconteciendo con el bosque más bello del municipio, los canalizó con Jesús Rivera Chavero, titular de la Dirección de Protección al Ambiente, sin embargo, según el relato de los campesinos, éste les habría dicho que lo único en su competencia era indagar si los empresarios pagaron el trámite de cambio de uso de suelo, también sugirió que para encontrar información del permiso lo solicitaran a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, agregando el argumento que si lo hacían como ciudadanos se las darían más pronto que a ellos, hasta ahí quedó su apoyo. Fue hasta hacerse pública esa problemática que el alcalde definió una postura más precisa, aunque asume son decisiones federales, manifestó su desconcierto sobre la autorización de Semarnat.

Habrá que ver cómo traduce en los hechos esa definición, pues si “El Chino” quiere afrontar dignamente la circunstancia, tendría que comenzar por alinear a la dirección que encabeza Rivera Chavero para que asuma con seriedad y eficacia ese asunto sensible para los ludovicenses. Y es que la administración tiene un área nutrida para atender esa vertiente de gobierno. En la nómina de noviembre 2021, además del titular, aparecen otros siete empleados asignados, se gasta en ellos anualmente un millón de pesos solo en salarios. Es una considerable cantidad de dinero público que se utiliza en esas personas para que realicen labores de “Protección del Ambiente”. Ahora es cuando esos funcionarios tendrían que mostrar si merecen estar en el cargo.

JRP