El gobernador criticó la falta de recursos para el campo por parte del Gobierno federal ante los agricultores de Guanajuato

Luz Zárate y Daniel Moreno

Celaya.- Ante unos mil productores agrícolas, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso dijo a los campesinos que no se fijen en lo que les dicen los políticos, sino en sus hechos, ya que el amor, si no se ve reflejado en el presupuesto, es pura demagogia.

Durante su gira por Celaya, en donde se entregaron apoyos a productores por poco más de cuatro millones de pesos, Diego Sinhue recalcó que si el amor que no se ve reflejado en recursos, se trata de “pura baba de perico”.

Lee también: SDAyR pide a productores adquirir coberturas cambiarias para garantizar precio del maíz

“Yo siempre les digo: fíjense no en lo que les digan, fíjense en los hechos. Esto es como el amor, no se fijen en lo que les diga el novio, fíjense en cómo los trate. Porque yo siempre digo que amor que no se ve reflejado en el presupuesto es pura demagogia. Si alguien les dice: ‘Yo quiero mucho a la gente del campo’, pero no se ve en el presupuesto, es demagogia”.

Haciendo alusión a la frase tradicional del presidente López Obrador, “amor con amor se paga”, el gobernador dijo que si en el amor “no dan para el chivo, es pura baba de perico”.

“Si yo le digo a mi señora: ‘Nombre vieja, te quiero muchísimo, te valoro un chorro’, y no le doy para el chivo, pura baba de perico ¿no?, pues es lo mismo, si un político les dice: yo quiero al campo y no les da dinero, no les da recursos, es pura baba de perico, pura demagogia”, expresó Rodríguez Vallejo.

Foto: Martín Rodríguez

Diego Sinhue critica recortes del Gobierno federal

Ya en reiteradas ocasiones, el gobernador ha criticado la falta de recursos para el campo por parte del Gobierno federal. Incluso ha evidenciado la reducción de presupuesto federal que se asignaba a Guanajuato para diferentes programas.

Sin embargo, aprovechó para recalcar a los productores que en Guanajuato “no se les da baba de perico”.

“No se dejen engañar por quien les habla bonito, pónganse a ver con quien siempre han trabajado y hecho alianza y han hecho fuerte al campo en Guanajuato. ¡ Aquí no hay baba de perico!, ahí están los apoyos”, dijo Diego Sinhue.

A través del programa “Mi Familia Productiva y Sustentable”, se entregaron paquetes de aves, de ovinos, chivas, módulos tortilleros, módulos forrajeros y estufas ecológicas, con inversión de cuatro millones de pesos, entre estado y municipio.

A través del Programa de Reconversión Sustentable de la Agricultura 2022, se entregaron 17.1 toneladas de semilla de garbanzo blanco, con una inversión de 598 mil 500 pesos, con participación del Gobierno del estado y el Municipio. En total se están beneficiando a 99 productores, quienes sembrarán 285 hectáreas.

Foto: Martín Rodríguez

“No le temo al comal”

También se entregaron apoyos a 76 productores con una inversión de 405 mil pesos provenientes del Programa de Fomento al Aseguramiento Agropecuario, en beneficio de 270 hectáreas en Celaya.

“Por eso no duden en que siempre van a contar con un amigo gobernador que entiende a la gente del campo y que los va a seguir apoyando. En eso Guanajuato no los va a dejar solos, si en otro lado no los apoyan aquí sí”, señaló.

Al finalizar el evento se hizo la entrega simbólica de los apoyos en donde el Gobernador dijo que “no le teme al comal” y presumió que sí sabe hacer tortillas. Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, intentó hacerlas, pero tras varios intentos le quedaron medianamente redondas.

Foto: Martín Rodríguez

Marko Cortés se lanza contra AMLO desde Cortázar

Desde Cortázar, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, mandó decir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se ponga a trabajar, a dar resultados y evite estar criticando.

Este jueves, durante su conferencia mañanera, López Obrador afirmó que el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, es factor de la inseguridad y violencia en el estado y afirmó que, a pesar de los resultados, no lo pueden quitar de su cargo, ni siquiera el gobernador Diego Sinhue Rodríguez porque el fiscal pertenece a un grupo muy poderoso del PAN.

Te puede interesar: AMLO responsabiliza a Zamarripa de violencia en Guanajuato

Marko Cortés dijo que lo que López Obrador debe hacer, es dar resultados.

“El presidente de la República tiene que enfocarse en dar resultados y en dejar de andar criticando, generando cortinas de humo en dónde si se dan resultados. Guanajuato si da resultados en crecimiento, en economía, en generación de empleos. Guanajuato es ejemplo para todo el país, Guanajuato particularmente es ejemplo para el Gobierno Federal y eso seguramente lo hace sentirse muy incómodo al presidente de la República”, afirmó.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN. Foto: Especial

“Estrategia federal de seguridad no ha dado resultados”

Cortés señaló que la estrategia de seguridad del Gobierno federal no ha dado resultados y hoy se tiene un país más violento que nunca. Esto porque pareciera que todo se basa en desarmar a las policías civiles y militarizar al país.

El dirigente panista señaló que el Gobierno federal desapareció a la Policía Federal y eliminaron recursos para la seguridad pública. Esto gradualmente ha venido desmantelando a las policías locales, dijo.

Por ello el líder blanquiazul adelanto que este viernes tendrá una reunión con la Asociación Nacional de Alcaldes Panistas. El objetivo será pedir a López Obrador que regrese los recursos qué se enviaban desde la Federación a la seguridad de los municipios, monto que ascendía a más de 6 mil millones de pesos.

Marko Cortés dijo que tampoco debe entenderse que los panistas no quieren a las fuerzas armadas. Recordó que López Obrador prometió regresarlos a los cuarteles. Por ello abogarán por fortalecer a los policías civiles y dejar a los militares solamente como apoyo.

Quizás te interese:

JRP