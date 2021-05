Diego Sinhue afirma que infraestructura escolar estará lista para el regreso a clases

Luis Telles

Valle de Santiago.- El gobernador, Diego Sinhue señaló que el regreso a las aulas de manera presencial, será de forma paulatina y escalonada, iniciando con 71 planteles donde se está asegurando el no tener fallas y evitar lo que paso en Campeche.



Dijo que conforme pasan los días se irán incorporando otras más de las 700 escuelas que se registraron y justamente la revisión no solo será los protocolos sanitarios y maestros vacunados, sino también es el tema de las instalaciones, “buscamos que no se registren fallas que se registraron en otros estados”.

Diego Sinhue dio a conocer que 700 escuelas se registraron para el plan piloto, de las cuales 466 son privadas, 244 públicas; “la SEG recibió la solicitud de 225 escuelas de preescolar, 187 de primaria, 116 secundaria, 95 bachillerato, 73 universidades, 5 escuelas de educación normal y 2 de autoridad educativa”.

Dijo que las instituciones son de la mayoría de los 46 municipios, aunque la mayoría se concentra en la ciudad de León, con 222, Celaya 85, Irapuato 58 y Salamanca 34.

Jorge Enrique Hernández Meza, secretario de educación, señaló que el regreso escalonado se está cuidando paso a paso, que todo esté perfectamente en condiciones, que el protocolo sanitario se respete, socialice, se reconozca y que gradualmente se vaya haciendo.

“Es un modelo de regreso nacional, porque no nos vamos a esperar a que se levante la bandera y entonces ver cómo le vamos hacer, este pilotaje es justamente la manera de ir conociendo la diversidad de Guanajuato y con ello actualizando y modificando nuestro protocolo”.