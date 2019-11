Diego se suma contra la CNDH; no acatará

El gobernador reprueba la forma como el Senado nombró a Piedra Ibarra, señala que la forma en que se llevó el proceso le resta legitimidad

Lourdes Vázquez

Guanajuato.– En el estado de Guanajuato no se acatarán las recomendaciones que emita la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en virtud de que la designación de su titular Rosario Piedra Ibarra, estuvo viciada, aseguró el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Con ello se sumó a la postura de los gobernadores de Acción Nacional, al señalar que la forma cómo se llevó a cabo el proceso de designación de Rosario Piedra, le resta legitimidad.

“En Guanajuato evidentemente, contestaremos las recomendaciones pero no les damos validez, pero no aceptaremos esas recomendaciones, dado que el origen está viciado. Sí las tenemos que contestar porque nos obliga la ley, pero la ley no nos obliga a acatarlas y creo que es un mensaje que hemos manifestado todos los gobernadores de Acción Nacional porque no podemos permitir que se pisoteé el estado de derecho, las reglas, sobre todo en un tema tan sensible”, dijo el mandatario.

“Hay que entender que fue muy viciado el proceso, no descalificamos a la persona ni las capacidades de la persona, sin embargo creemos que el pertenecer a un partido político, como ya se ha demostrado, una votación muy viciada, le quita, le resta legitimidad”

Diego S. Rodríguez, Gobernador del estado

Afirmó que no se descalifica las capacidades de la titular de la CNDH, sin embargo al pertenecer a un partido político, le resta legitimidad, “cómo lo han hecho, quita esa calidad moral al ombudsman, vemos un gran riesgo en el debilitamiento de las instituciones”.

Ante la postura de los gobernadores del PAN, recientemente Rosario Ibarra declaró que están en su derecho de desconocerla pero que no pueden desconocer la ley, según consignaron medios nacionales.

Afecta retraso federal

La tardanza en la aprobación del Paquete Fiscal Federal 2020 está retrasando la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos del estado, en virtud de que éste se basa en la participación y aportaciones de la Federación, afirmó el gobernador.

Señaló que con este retraso se afecta a las Leyes de Ingresos Municipales las cuales tienen que estar aprobadas antes de que acabe el año, a fin de que los municipios puedan cobrar sus impuestos.

Refirió que la elaboración del Presupuesto de Egresos del estado se basa en la participación y aportaciones de la federación, por lo que éste se ha retrasado, esto a solo cuatro días de que venza el plazo el próximo 25 de noviembre.

“Si en la federación no han aprobado el presupuesto pues nos retrasa el trabajo, ojalá sabemos que está detenido por el bloqueo que tienen las organizaciones campesinas en San Lázaro, pero ojalá que puedan los diputados sesionar para poder presentarlo a los Congresos y como lo marca la ley no incumplir con las fechas”.

Respecto a los municipios dijo que si no tienen sus Leyes de Ingresos, “cómo, cuánto les van a cobrar a la ciudadanía, si no están aprobados, es un tema complejo para los municipios y para el estado”.

En días pasados, la diputada del PAN y presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, Alejandra Gutiérrez Campos advirtió que el Paquete Fiscal del estado, no podría entregarse el 25 de noviembre.

