Dice excandidata el auto era de un amigo; lo buscan por estafa

Roberto Lira

Celaya.- Luego de haber sido detenida al conducir un vehículo con reporte de robo, la excandidata a la presidencia municipal de Celaya, Ana Laura Hernández García, se defendió de la acusación asegurando que el vehículo fue prestado por un amigo, mismo que confirmó que fue comprado hace tres años en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Alberto Ascencio, originario de Guadalajara, Jalisco, amigo de Ana Laura Hernández, se presentó como propietario de la camioneta Mercedes Benz modelo 2014, misma que compró en Ciudad Juárez el 27 de julio del 2015 a una agencia de automóviles seminuevos de Mercedes Benz y no ha presentado ningún reporte de robo.

“Primeramente están violentando mis derechos por qué yo con mi propiedad puedo hacer lo que quiera, más sí la tengo acreditada, número dos están violentando los derechos humanos de Ana Laura Hernández, por hacerlo de esta manera, es la peor acción que ha podido tomar la seguridad pública”, señaló.

Asimismo dijo que están analizando si hay algún número de averiguación ya que hasta el momento no ha sido recibido por el Ministerio Público, no se les ha dicho ni quien puso la denuncia de robo ni qué tipo de carpeta de investigación está levantada.

“Yo no sé en dónde estamos francamente por qué nadie me recibe, nadie me dice nada, ayer estuve más de dos horas afuera del Ministerio Público y no me podían recibir”, aseguró.

Dijo que el vehículo, por lo que sabe, está en la Policía Municipal, por qué ni siquiera lo ha podido ver.

La excandidata no amplió más información sobre el caso por recomendación de los abogados, pero más adelante se dará una rueda de prensa para dar una postura.

Dicen que es un defraudador A través de la página de Facebook ‘Buscando A Pablo Ascencio’ se denunció como estafador al presunto propietario del vehículo en el que fue detenida la excandidata a la presidencia municipal de Celaya, además se señala que huyó de Ciudad Juárez y Estados Unidos y se esconde en este municipio. La página Buscando a Pablo Asencio hace unos minutos cambió su imagen de portada por la del señalado y la excandidata, asimismo cuenta con una publicación del año 2017 en la que se solicita información sobre el paradero de Pablo Asencio, quien presuntamente pidió dinero prestado y huyo hacia Celaya. “Por favor compartan!! Se busca a Pablo Ascencio en Cd. Juárez porque pidió dinero prestado y se fue a Celaya Guanajuato a esconder. También huyó de EUA. Tengan cuidado, es un ESTAFADOR”, señala la publicación del 23 de noviembre del 2017, se puede leer en la página.

