Valle de Santiago.- El candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador dijo que regresará al municipio y al estado siendo Presidente para dar a conocer el plan de desarrollo para Valle de Santiago y toda la región.

Dijo para la agricultura, “qué vamos a hacer para rescatar al campo, cómo se va apoyar al productor, ejidatarios, pequeño propietario, cuál va a ser la política de comercialización, el extensionismo agrícola“.

Destacó que regresaran al campo ingenieros agrónomos a apoyar al productor y van a llevar acabo obras de infraestructura, “qué vamos hacer con el manejo del agua para el riego y para el uso doméstico, qué vamos a hacer para evitar la contaminación, para que no haya transgénicos, qué vamos a hacer para que el fertilizante no degrade el suelo, para que los químicos no enfermen de cáncer la gente”

Obrador señaló que todo lo anterior lo van a analizar bien para mejorar la producción sin afectar el desarrollo sustentable.

Ricardo Sheffield candidato a la gubernatura dijo que ya se espera la llegada de Obrador a la presidencia, porque la tierra productiva y agrícola en Guanajuato sufre por el abandono, porque ya no se produce.

Precisó que Valle de Santiago y la región eran el granero de México y hoy pasa algo “muy triste”, desde tierras abandonadas, robo de tractores e implementos agrícolas en bodegas, hasta encontrar “charcos” de gasolina en las tierras, echándolas a perder, “se arruinan sus tierras”.

Mientras tanto el candidato a la alcaldía José Luis Nieto Montoya reiteró el abandono de las autoridades federales y estatales hacía el campo, pero con López Obrador de presidente hay esperanza de que vuelva a ser Valle el corazón del bajo.

