1.- Diálogo

Dessiré Ángel Rocha

La sesión de la Diputación Permanente fue el escenario para que se diera a conocer la petición del Grupo Parlamentario del Partido Verde, que conforman Martha Ortega Roque y Gerardo Fernández; la representante del Movimiento Ciudadano, Dessiré Ángel Rocha; y los diputados, que actuan de forma solitaria en este caso, David Martínez Mendizabal, al que señalaron en el oficio como diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional y no de Morena y Yulma Rocha por el PRI, para que la Comisión de Justicia modifique la metodología de análisis a la iniciativa de despenalización del aborto e invite a organizaciones civiles y profesionales de la salud para que sean escuchados bajo los principios del Parlamento Abierto.

La diputada presidenta de la Comisión de Justicia, Laura Cristina Márquez Alcalá, señaló no conocer aún la petición, que seguramente debe estar en manos del morenista Cuauhtémoc Becerra González, secretario de la Comisión, por lo que no quiso pronunciarse al respecto. Lo que si no se dijo, es que los peticionarios se fueron por la libre y no esperarán a que la Comisión de Justicia abra el diálogo, recibirán a los grupos feministas y organizaciones civiles interesadas el próximo 2 de febrero en Las Enredaderas, para un “Conversatorio sobre la Despenalización del Aborto”. Ya promueven el evento.

Esta nueva circunstancia, nos indican, obliga a replantearse al interior de la Comisión de Justicia el análisis a la petición sobre la metodología, incluso para anexarse la memoria del Conversatorio, pues las disposiciones de la Junta de Gobierno ante la emergencia de contagios Covid-19 en el Congreso del Estado, 36 ya en enero, y el semáforo epidemiológico en amarillo, impiden por ahora las mesas presenciales. Si hay conversatorio, se aprovecha el viaje. Lo que importa es tomar en cuenta la opinión de los interesados.

2.- Especulación

Javier Mendoza Márquez

No se sabe si el pecho del alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, no es bodega, o si de plano no le quedó en claro la estrategia de comunicación que trazó el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para los alcaldes y funcionarios que le acompañaron a Palacio Nacional para revisar el abasto de agua potable para León y el corredor industrial, en suplencia al fallido proyecto de El Zapotillo. La cosa es que el edil de la cajetera, soltó prenda y dejó ver que la salida estaba en la Presa Solís, como la gran abastecedora del vital líquido, lo cual ya genera especulaciones sobre lo que vendrá.

Lo cierto es que no hay nada. Esa es la razón por la que desde Paseo de la Presa y en las demás municipalidades han mantenido prudencia y mesura respecto al resultado de la entrevista sostenida con el presidente, Andres Manuel López Obrador. La ruta no solo conlleva una fuente de abasto del agua, porque podrían ser varias, sino también comprende políticas de cuidado en las redes de las ciudades, recuperación a través del reciclaje y otros aspectos de orden técnico.

El proyecto de abasto para Guanajuato es de orden nacional, se inscribe en una estrategia general que conduce CONAGUA y lo presentado enriquece las soluciones. Además, deberá tenerse con claridad el costo de la implementación, llevando una parte importante del gasto la Federación, dato que no podía tener a la mano el secretario de Finanzas de Guanajuato, presente en la reunión. Está inmaduro aún el procedimiento y por eso era el deseo del gobernador tener las cosas en calma. Don Javier Mendoza fue cándido… o lo contrario, desencadenando especulación y demonios en torno a la Presa Solís.

3.- Secuelas

Juan Pablo López Marún

Dos cuestiones sobre la salud pública lograron lugar en el ánimo social: la atención integral de personas en lo orgánico y lo mental; y la crisis recreada por la pandemia que tocó las “fibras sensibles” de la sociedad afectándola: la violencia intrafamiliar. En los dos últimos años, la Secretaría de Salud de Guanajuato ofreció 281 mil consultas psicológicas por trastornos de ansiedad y depresión.

La directora de Salud Mental, Rosa Elda Villalobos al informar del esfuerzo para atender los trastornos, reveló: “afortunadamente estamos cerrando con esta cifra”. Es necesario que el secretario, Daniel Díaz, ahonde sobre la cuestión: qué representan esas 281 mil consultas frente a la población total afectada y si las consultas fueron suficientes para las “personas atendidas”.

Por cierto, se anuncia la vacunación de refuerzo a las personas de 40 a 49 años en la entidad, pero la preocupación persiste sobre la atención a los menores. Las escuelas privadas de León están buscando un amparo general para vacunar a menores de 12 a 14 años edad. Y el PRI leonés, de acuerdo al dirigente, Juan Pablo López Marún, luego vacunar a 400 menores con amparo, va por más niñas y niños de 5 a 13 años; pues es “una defensa del derecho a la salud”, dijo. Afuera del tricolor las filas son enormes.

De la Valija. Transparentes

La autonomía de gestión asumida por el gobierno del estado para los servicios de salud, permaneciendo al margen del INSABI, se ha convertido en un aliciente para que dentro de la Secretaría de Salud del estado se busque alcanzar los más altos estándares de administración y servicio al usuario. Se quiere demostrar que se puede con el paquete.

Por eso, ha causado honda satisfacción en el secretario, Daniel Díaz Martínez, que Guanajuato haya alcanzado por tercer año consecutivo el primer lugar nacional, con un 98.15 de 100, en el Índice de Transparencia del Gasto en Salud de las Entidades Federativas (ITGSEF). Las cuentas son claras, rápidas y transparentes con el dinero que entrega la Federación.

Libia Dennise García Muñoz Ledo

Nueve meses después de convertirse en la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobierno, le correspondió apagar un gran incendio con el famoso comunicado de prensa del 20 de diciembre donde se “ordena” al director general del Registro Civil de Guanajuato que, con base al Pacto Internacional de Derechos Civiles y resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de esa fecha “se reconozca a toda persona, sin discriminación de preferencia sexual, a contraer matrimonio en nuestras oficialías del Registro Civil”.

Libia Dennise García Muñoz Ledo, secretaria de Gobierno del estado, de manera callada halló una salida al problema, muchas parejas del mismo sexo demandaban matrimonio civil y se amparaban. La encargada de la política interna utilizó los instrumentos legales y realizó el pase mágico. Este 25 de enero se concretó la obra con el Decreto Gubernativo signado por el gobernador, donde deroga el artículo 72 del reglamento del Código Civil de Guanajuato por ser “una norma discriminatoria”. Con ese sigilo, pero también decisión, la secretaria García Muñoz Ledo ha cumplido la instrucción del gobernador para sacar a Guanajuato de la lista de entidades que se han resistido al cambio.