La prevalencia total de diabetes en Guanajuato sería de 13.7%. lo que se traduce en que 457 mil guanajuatenses son diabéticos

Fernando Velázquez

León.- En Guanajuato, uno de cada cuatro personas con diabetes no sabe que padece esta enfermedad. Además, esta proporción se eleva de manera preocupante entre jóvenes de 20 a 39 años.

Así lo revela la última edición de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición elaborada por el Insabi. En ella se establece que en el estado hay una prevalencia de diabetes diagnosticada del 8.8 por ciento. Esta cifra es inferior a la media nacional, que es del 10.2 por ciento.

Sin embargo, la investigadora del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Insabi, Ana Basto Abeu, explicó que la estimación es que hay alrededor de 55 por ciento más casos de personas con esta enfermedad, pero que no lo saben.

Foto: Especial

Por ello, señaló que la prevalencia total de diabetes en Guanajuato sería de 13.7 por ciento. Esto se traduce en que 457 mil guanajuatenses son diabéticos. En el 2020, la prevalencia estimada en la entidad era del 12.2 por ciento.

Nueve de cada diez jóvenes no saben que padecen diabetes

De acuerdo con la Ensanut 2021, 39 de cada 100 personas mayores de 60 años son diabéticas. En el caso de los de 40 a 59 años, padecen esta enfermedad 11 de cada 100, mientras que en los de 20 a 39, la proporción es de 3 de cada 100.

La especialista hizo énfasis en apuntar que en Guanajuato una de cada cuatro personas con diabetes no han sido diagnosticadas, pero en el caso particularmente de jóvenes de entre 20 y 39 años, la proporción es de 9 de cada 10.

Esto representa un gran riesgo al considerar que la enfermedad puede avanzar al no ser debidamente tratada.

Foto: Especial

“Esto es bastante relevante y es importante hacer intervenciones para poder diagnosticar de manera temprana a estas personas porque ya tienen glucosas elevadas en la sangre, eso hace que ya puedas tener complicaciones de la diabetes y no estás haciendo nada para poder reducir este problema; no estás tomando medicina, no estás haciendo cambios en el estilo de vida, entonces esas personas pueden comenzar a tener complicaciones de la diabetes”, dijo.

En el caso del grupo de edad de 40 a 59 años, la proporción de no diagnóstico es del 50 por ciento. Mientras que en los mayores de 60 años es de solamente 8 por ciento.

