En la era en que vivimos, tenemos acceso inmediato a la información. Todo está tan cerca de un clic y las ventanas digitales nos permiten ver lo que sucede en cada parte mundo casi en tiempo real. Claro, descorrer los velos de esas ventanas tiene sus riesgos, no todo lo que contemplamos es bello, más bien, parece lo contrario. Asesinatos, robos, guerras y una variedad de barbaridades que nos recuerdan el momento en el que Caín decidió encajarle la quijada de burro a su hermano Abel. Por fortuna, no todo lo que vemos es malo.

Hay personas que dedican su vida a ayudar a quienes lo necesitan. El pasado 19 de agosto se conmemoró el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, una fecha que sirve para homenajear a todos los héroes que tienden la mano a sus semejantes. Hoy, mientras lees estas líneas, hay millones de personas afectadas por desastres naturales o por conflictos armados en el mundo, hay enfermos, ancianos y personas más vulnerables. Nuestra realidad es dura y cruel, nos enfrentamos a niveles récord de necesidad humanitaria. Nunca han convergido tantas crisis, incluidos los conflictos, la emergencia climática, una pandemia mundial, el hambre y el desplazamiento. Nuestro mundo está bajo un enorme estrés, y las personas más vulnerables ya no pueden hacer frente.

Sin embargo, cada hora de cada día, el trabajo humanitario continúa en todo el mundo y salva vidas. Este año, la Organización de las Naciones Unidas destaca la importancia de la acción humanitaria al basarse en el dicho popular que reza: “Se necesita una aldea para criar a un niño”, porque, de manera análoga, se necesita una aldea —la fuerza de la comunidad en su conjunto— para apoyar a una persona en una crisis humanitaria.

No podemos ser indiferentes. No podemos darnos ese lujo. “Esta aldea está formada por las propias comunidades afectadas, que siempre son las primeras en responder cuando se produce una crisis, respaldadas por un sistema de apoyo de los servicios nacionales de emergencia, las empresas locales y la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, las agencias de las Naciones Unidas y la familia de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”, dijo Martin Griffiths, Coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU y Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios en su artículo de opinión para la campaña.

Sabemos ser solidarios, Sin embargo, los trabajadores humanitarios operan en circunstancias cada vez más peligrosas. Según datos de Humanitarian Outcomes, casi ciento cincuenta trabajadores humanitarios murieron en 2021 mientras estaban ayudando a otros. Esta cifra indica el mayor número de muertes de trabajadores humanitarios desde 2013. En México, basta mirar al sector salud para darnos cuenta de la forma tan precaria en la que médicos, enfermeras y químicos trabajan sin protección suficiente; la muerte de los sacerdotes jesuitas que dedicaron su vida a ayudar a la gente en Chihuahua es otro ejemplo que nos pone la piel de gallina.

La mayoría de los que dan ayuda humanitaria están lejos de los reflectores y fuera de los titulares. Los trabajadores humanitarios trabajan día y noche para hacer de nuestro mundo un lugar mejor y se la juegan en contra de la probabilidad de éxito. A menudo toman un gran riesgo personal. “Están sufriendo en algunas de las circunstancias más peligrosas imaginables”, dijo António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas.

El Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, invita mostrar solidaridad con las personas que necesitan ayuda y aprecio por aquellos que trabajan para darla.El mundo puede sentirse fracturado en este momento, pero esta acción humanitaria es evidencia de que hay motivos de esperanza, de que la unidad y la solidaridad siguen vivas y fuertes. Como individuos, nuestro impacto es limitado, pero juntos tenemos un tremendo poder.

Nos podemos sentir desesperanzados frente a la crueldad con la que los seres humanos nos atacamos unos a otros y hay motivos de sobra. Änimo. Hay mucha gente cuyo corazón late por la humanidad, nos toca agradecerles su entrega y sumar nuestras voces para que sepan que sus esfuerzos no pasan desapercibidos.

