Guanajuato.- Identificar los signos de la neumonía es sencillo, pero resulta importante que sea un especialista quien emita un diagnóstico y que se tomen las medidas necesarias para prevenir complicaciones que agraven la situación de salud de una persona.

Aproximadamente dos mil virus pueden causar enfermedades respiratorias en los seres humanos -entre ellos el de la influenza-, las cuales, de no tratarse de manera oportuna, pueden derivar en la inflamación de los pulmones, que estos acumulen líquidos o pus, o que incluso las afectaciones sean tan graves que lleven a la muerte principalmente a personas en condiciones vulnerabilidad.

Acerca de ello habló Juan Vieyra Miranda, médico especialista en rehabilitación y director general del Centro de Rehabilitación Física (Cerefi), en el municipio de Silao.

“La neumonía es una enfermedad que está provocada por una infección que ocurre en los pulmones. Ahora, con lo de la pandemia, sabemos que Covid-19 generaba una infección viral… y estos virus se replicaban muy rápido y generaban afecciones en los pulmones, y eso generaba una neumonía”.

Tipos de neumonía

Existen distintos tipos de neumonías: infecciosas, causadas por bacterias, y las atípicas, que suelen ser causadas por virus.

Antes de que aparezca esta enfermedad debe existir una infección en las vías respiratorias superiores, es decir, nariz y garganta. Se calcula que el 80% de las infecciones respiratorias comienza con u, catarro, gripe o resfriado.

“ Cuando este tipo de padecimientos no se atiende bien, la infección va avanzando y llega a las vías respiratorias bajas, que son los pulmones, y entonces ahí es donde se desarrolla la neumonía”.

Detectar una neumonía se centra en los signos de alarma o de sospecha, los cuales son: fiebre que no se puede controlar, pérdida del apetito, tos que llega a ser dolorosa, secreciones con variabilidad de colores o hasta con presencia de sangre, expectoración particular, falta de aire y dificultad para respirar.

La importancia de atender una neumonía se centra en que los afectados son órganos esenciales para la vida, señaló Vieyra Miranda.

“Afecta un órgano vital que son los pulmones, que nos permiten respirar y que cuando tienen una lesión, si no es atendida adecuadamente, puede generar la muerte”.

Aunque no existe un dato preciso para conocer en qué momento una infección se convierte en una neumonía, “si ves que no vas evolucionando bien, que ya estás tomando medicamento y no mejora (…), digamos que ese sería el momento… pero para eso tendrían que ser valorados (por un médico) para saber si sí ya es una neumonía”.

El estudio más sencillo para determinar la enfermedad, es una radiografía, además de la valoración clínica para conocer si existe algo que sugiera una infección pulmonar. Uno más profundo es una tomografía.

En invierno hay más casos de neumonía

Aunque las neumonías pueden ocurrir en cualquier época del año, se presentan con mayor frecuencia en la temporada invernal, ya que es el periodo en el que aumentan los casos de infecciones respiratorias. Pero el médico dejó en claro que “no todas las enfermedades respiratorias van a evolucionar a neumonía”.

Existen atenciones posteriores a una neumonía como la rehabilitación pulmonar, que es una especialidad médica y una sub-área de la rehabilitación física. Esta se dirige a los padecimientos que afectan la función respiratoria.

“Prácticamente, cualquier enfermedad puede requerir rehabilitación pulmonar. En el caso de las neumonías, entre más pronto se inicie la rehabilitación, mejores resultados tiene el paciente”, aseguró el especialista.

Los beneficios son también el de disminuir el tiempo de estancia hospitalaria, que el manejo se pueda llevar en casa, disminuir los gastos, entre otros. Se aplica desde que el paciente está hospitalizado -si es que lo requiere-, o si está en casa. Se les enseña a expulsar más rápido las secreciones, a respirar mejor, a evitar la falta de aire, que se canse menos y que se pueda mover mejor.

