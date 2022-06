El Día del Padre en Guanajuato es una fecha muy importante donde las familias celebran a esa persona que los hace ser mejores

Guanajuato.- Como cada tercer domingo de junio, miles de guanajuatenses se preparan para celebrar el Día del Padre en Guanajuato. Al igual que el 10 de mayo, esta fecha es muy especial ya que celebra a uno de los miembros más importantes para las familias del estado.

Desde policías, bomberos, artesanos, comerciantes y demás, los papás en Guanajuato salen cada mañana a ‘ganarse el pan’ para mantener a su familia. Es por ello que cada año reconocen su esfuerzo y su dedicación.

En varios municipios, el Día del Padre en Guanajuato es una fecha muy importante; las familias celebran a esa persona que los hace crecer y quien los impulsa cada día. En otros casos, aunque esa ya no esté, siempre lo recuerdan como una figura importante que tuvo un gran impacto en sus vidas.

La promesa de volver a casa

Víctor es policía local y, ante lo riesgoso de su trabajo, el regresar sano es motivo de celebración. Foto: Eduardo Ortega

Todos los días cuando Víctor sale de su casa para ir a trabajar, abraza a sus hijos y les promete que “siempre regresará con bien a casa”, tal y como se lo prometió a su papá cuando se graduó como policía municipal de Irapuato, hace ocho años.

Víctor está consciente que ser policía no es nada fácil, ni para él, ni para la gente que lo rodea y lo quiere. Mucho menos para sus dos hijos, que a sus 10 y 11 años, cada vez son más conscientes del riesgo que implica su profesión.

Sus hijos saben que es su papá es un verdadero héroe. Todos los días sale de su casa portando su traje, el traje blanquiazul con una estrella grande junto al corazón con la que busca crear un mundo mejor para ellos y para la sociedad.

Al salir de casa, Víctor se despide de sus hijos con un fuerte abrazo. Ellos le recuerdan que se cuide mucho y que lo aman con todo su corazón; saben que ese abrazo podría ser el último.

“En alguna ocasión, uno de ellos me dijo que ya no quería que fuera policía, que mejor estuviera con ellos un poco más de tiempo. Notan la situación que se presente en el ambiente y eso lo motivo que me lo pidiera. Yo le respondí que era importante el trabajo que hacía; que estamos conscientes de que alguien tiene que participar en esta actividad; que me cuidaría mucho y siempre iba a regresar a casa”, compartió.

Esa promesa, Víctor sabe que podría no cumplirla y ha enfrentado situaciones en el trabajo que lo han hecho creer que ese sería el día en que ya no volverá a ver a sus hijos. Pero son ellos mismos, su motivación y aliciente para enfrentar lo que sea y poder regresar a su hogar con ellos. Cuando sale a trabajar confía en que regresará con su familia.

Víctor también recuerda a su papá

Víctor recordó que su papá ya no está con él, lamentablemente, por lo que este Día del Padre en Guanajuato ,aunque piensa pasarla con sus hijos, también será un momento de reflexión y recordar a su papá. Él lo ánimo y estuvo con él cuando estaba como cadete en la Academia de Policía y quien le aconsejó que se cuide mucho.

“Mi padre fue parte de mi formación cuando fui cadete, estuve presente cuando me gradué y me aconsejó que me cuidará mucho, que cuidará mi entorno, que no confiara en nadie y que estuviera atento a todo lo que sucediera”, mencionó Víctor.

Ser policía para él es un orgullo y una responsabilidad muy grande, ya que quiere generar un cambio en la sociedad, a través de su profesión que todos los días implica un riesgo a su integridad, y que sin embargo, se dijo convencido que es parte importante de la sociedad, aunque la gente no lo vea así, aunque la gente no toma en cuenta que detrás del uniforme, está un ser un humano con familia, y hay gente que lo ama esperando por él en casa.

“El rol que tenemos es parte importante de la sociedad, tenemos que generar toda esas actividades no sólo en beneficio de mis hijos, sino de todas las personas que nos rodean y lógicamente de la sociedad; no somos los malos”, comentó al pedir un poco de empatía a la sociedad para con su trabajo y su familia.

Lo daban por muerto; hoy disfruta con sus hijos

Hasta coronas fúnebres le mandaron; afortunadamente superó su enfermedad. Foto: Enrique Pérez

Jorge Raúl Morales Becerril mencionó que en una etapa de su vida recibió coronas de flores porque pensaban sus amigos o familiares había fallecido, sin embargo, ‘burlo’ a la muerte y ahora puede estar con sus hijos, pues el ser padre es una cosa “hermosísima”.

“Es un gusto muy bonito, siempre esta uno con la ilusión del hijo cuando uno se casa y cuando nace el primer hijo es una cosa muy hermosa, está uno con la apuración, nervioso, porque primero pedirle a Dios que salga todo bien, porque luego pasan problemas a la hora del nacimiento, pero cuando nace, es una cosa hermosísima”, indicó.

Resaltó, que a sus hijos los quiere de igual modo desde el día que nacieron, pues a pesar de que ya son grandes y tienen su respectiva familia, los continua viendo como sus ‘niños chiquitos”.

No se dio por vencido

Morales Becerril recordó, que una etapa de su vida estuvo grave de salud, período que incluso perdió la noción del tiempo, siendo una etapa triste en su vida, pues estuvo incapacitado durante un año.

Periodo, -explicó- que le llevaban a sus hijos para que lo vieran, por lo que después de un tiempo comenzó a presentar mejorías en su enfermedad y pudo nuevamente estar con sus hijos y familia.

Resaltó que en ese periodo, algunos compañeros ya lo consideraban fallecido, incluso amistades llegaron a mandar coronas, pero pudo regresar con su familia.

Recordó que en ciertos momentos tuvo rachas malas al no tener trabajo, pero junto con su esposa realizaba lo posible para poder sacarlos adelante.

“Lo primero que hemos hecho mi esposa y yo, era asegurarme que comieran cuando estaban chicos, pues pase todo lo posible para poder sacarlos adelante, y por eso, me gusto trabajar, para que no les faltara nada”, mencionó.

Su festejo es poder trabajar

Con sus creaciones, ha sacado adelante a sus cuatro hijos. Foto: Roberto López

Hace 10 años que Javier Arriaga Gómez trabaja en la misma puerta, en la esquina de Canal con Hidalgo; el hombre vende atrapapolvos, una especie de serpiente hecha de lana que se coloca en la entrada de las casas para que el polvo no pase. A pesar su miopía, ese trabajo le ha permitido sacar adelante a sus cuatro hijos con jornadas de hasta 12 horas, los siete días de la semana.

Todo eso no le pesa. Al contrario, don Javier está de buen humor y confiesa que más bien no se haya si está mucho tiempo en su casa “a mí ya no se me hace pesado, llego a las 7:30 de la mañana y me voy a las 9:30 de la noche”.

Don Javier está casado con una mujer de 43 años con quien tuvo cuatro hijos, dos mujeres y dos hombres; la mayor tiene 25 años y el menor tiene 13. Su esposa tiene un padecimiento de la vista llamado mirilla congénita y éste le fue heredado a sus hijos.

Ese padecimiento a la larga crea cataratas en los ojos y su esposa estuvo a punto de perder la vista.

“Soy miope de nacimiento y mis hijos tienen otra enfermedad, se llama mirilla congénita, es por parte de su mamá. Pero le hacemos la lucha, hemos ido al hospital de la ceguera en la Ciudad de México y a mis dos hijos más chicos los vamos a llevar a revisión, porque conforme van creciendo, esa enfermedad va generando cataratas. Mi esposa ya mero perdía la vista, pero la operaron y le fue muy bien”, dice sin empacho.

Sus dos hijas mayores ya terminaron una carrera y los dos menores, uno acaba de terminar la prepa y el otro está en primaria. Todos se han beneficiado del trabajo de su papá y todos le ayudan en la venta; “mis hijos todos me ayudan, todos trabajamos poquito”.

Se volvió en un artesano reconocido

Él se dedica a hacer sus productos desde hace 20 años. Simplemente se le ocurrió hacerlos como un juguete con algodón y evolucionó hasta convertirse en una herramienta de protección en los hogares, para que el polvo no se cuele por debajo de la puerta.

Hoy tiene clientes de todo el mundo. Los extranjeros le compran sus productos por la utilidad y porque ya rayan en lo artesanal. Orgulloso dice que seguramente hay una casa en Francia que tiene un atrapa polvo que él fabricó.

“Antes hacía muebles de madera y previo a eso hacía libros de papel reciclado y fui el primero en hacer lápices de tronco, pero luego se llena el mercado, como son fáciles de hacer… de ser carpintero, luego artesano, y ahora hago esto”, compartió.

Este Día del Padre en Guanajuato, don Javier hará la misma rutina de todos días, llegará a las 7:30 de la mañana para instalar su puesto, colocará la pequeña silla que lo sostiene casi todo el día y procederá a ir llenando con arena sus protectores (que ya lleva cosidos) para luego pegarlos y ponerlos a la venta. Su festejo, dice contento, es poder trabajar y tener con qué mantener a su familia.

Le heredó a su hijo el oficio de sacar brillo

II Cristopher se dice orgulloso de Martín, su padre, quien le enseño el oficio. Foto: Yadira Cárdenas

No solo el lazo de sangre une a Martín Zúñiga y a su hijo Cristopher, también el amor por el oficio que les ha permitido llevar el sustento a casa, ambos son aseadores de calzado. Para este día del padre lo que más desean es salud y el que la familia se mantenga unida.

Con 59 años de edad, desde los 12 comenzó a trabajar como bolero en el jardín principal, donde recuerda aquella época en que los jóvenes daban vueltas en el kiosco en sentido contrario, los hombres con flores, que si eran recibidas por las damas, significaba que ya eran novios, “ahora ya no, ya ni platican y solo están en el celular”.

Con el paso del tiempo formó su propia familia, se casó y tuvo tres hijos que lo hicieron abuelo, actualmente tiene seis nietos; para Martín lo más importante es su familia.

Por ello y después de la pandemia en que tuvieron que limitar las visitas y reuniones, este año piensa celebrar el Día del Padre con una cena en casa rodeado de su familia, no sin antes trabajar como cada domingo en su módulo de calzado, pues los domingos son los días en que se tiene un poco más de trabajo.

“Me la pasaré trabajando y ya cuando termine en la noche una cenita que sea temprano, porque aunque ya hay más libertad por la pandemia, también está la seguridad, así que me voy a apurar para terminar pronto, ir con mi familia y que mis hijos se recojan pronto a sus casas”, dijo.

Martín está orgulloso de sus hijos

Para Martín es un orgullo ver como sus hijos han salido adelante, los tres aprendieron el oficio aunque solamente uno de ellos, el menor, Cristopher, decidió seguir de manera permanente este trabajo, y a diario acompaña a su padre en un módulo aledaño en el Jardín Principal, “mis otros dos hijos trabajan en Dalltile y en Mazda, pero aquí tienen sus cajones, y a veces se vienen cuando son festivos o los fines de semana, los tres son mi orgullo”.

Ese orgullo y admiración es el que también le tienen sus hijos a Martín, como lo menciona Cristopher, a quién se le quiebra la voz al referirse a su padre, “qué puedo decir, es algo inexplicable, tan solo de verlo siempre a mi lado viendo como trabaja y como nos ha sacado adelante, no hay palabras para expresar como me siento orgulloso de él”. Ambos, para este día del padre lo único que desean es salud que les permita seguir trabajando, pero sobre todo estar unidos en familia.

