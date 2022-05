Desde el 2019, este será el primer Día de las Madres en Guanajuato donde los negocios podrán tener sus aforos completos

Nancy Venegas / María Espino

Guanajuato.- Para los afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, (Canirac), este primer Día de las Madres en Guanajuato sin el semáforo para la reactivación económica ni limitantes en los aforos, provocará un aumento del 100% en sus ventas. Ello permitirá la agilización en el proceso de recuperación económica.

“Es un día atípico porque será martes. Consideramos que nuestras ventas aumentarán en comparación con otros martes. Para el sector es algo muy importante porque es como si tuvieras un domingo más o un sábado más. Sí esperamos un incremento de hasta un 100% en comparación con los martes de semanas anteriores”, dijo Sergio Santos Navarro, presidente de la Canirac.

Foto: Eduardo Ortega

Será el primer año con aforos completos

Desde el 2019, cuando inició la pandemia por coronavirus, este será el primer Día de las Madres en Guanajuato que los negocios afiliados a la Canirac operen de manera regular, con los aforos al 100%, pero siguiendo los protocolos sanitarios para prevenir contagios por Covid-19.

“Es clave la eliminación del semáforo para la reactivación económica en todos los sentidos, nos permite que la gente pueda asistir a los lugares, se sienta más confiada. Sin embargo, nosotros como restaurantes no hemos bajado la guardia. Seguimos utilizando todas las medidas de salubridad, todo nuestro personal continúa utilizando el cubre bocas”, señaló.

Foto: Eduardo Ortega

Al hablar del proceso de recuperación financiera, Santos Navarro señaló que desde hace meses, cuando el semáforo para la reactivación económica cambió a amarillo y permitió el aumento de aforo en los negocios formales, se registró un incremento en los ingresos de los afiliados de la Canirac.

“Hemos tenido desde ya hace algún tiempo una reactivación no estrictamente por el tema del semáforo. Por supuesto que ha mejorado sobre todo en los aspectos un poco más de la vida nocturna. La gente ya sale, ya que ya están abiertos de manera regular todos los bares, los restaurantes, era algo que no había eventos como conciertos o eventos que antes pues no había”, destacó.

Otorgan permisos para comerciantes en la capital

Para este Día de las Madres en Guanajuato, los comerciantes de temporada esperan tener buenas ventas. Esto en comparación con las bajas ventas generadas en el periodo de pandemia.

Foto: María Espino

Para esta fecha el gobierno capitalino otorgó 62 permisos de venta a comerciantes que ofertan distintos productos propios de esta celebración. De ellos, 22 se ubicaron en plaza Reforma, 25 en la Plaza del Músico y 15 comerciantes más se emplazaron al exterior del Mercado Hidalgo.

Aunque los puestos de veta de temporada se comenzaron a instalar desde el pasado fin de semana. A decir de varios comerciantes, las ventas no han sido muchas pero espera que este martes repunten ya que es el mero día del festejo y mucha gente suele salir a adquirir los obsequios.

A diferencia del 2020 y 2021 cuando se vivieron episodios drásticos de contagios de Covid-19, este año las prohibiciones en temas de salud y cuidados no son tan estrictas, ya que los contagios disminuyeron considerablemente y las autoridades de salud han dado oportunidad de más actividades por lo que los vendedores mantiene la esperanza de que si tengan ventas que les generen ganancias significativas.

Foto: María Espino

