Ante la insistencia en la materia, respondió: “Oye, de verdad, que no… ¿Hablo otro idioma o qué?”, reviró el gobernador ante las preguntas de los reporteros cuando se le dijo que alrededor de 1400 menores de edad habían sido asesinados. Rodríguez Vallejo dio por terminada la entrevista y comentó que ya no daría más declaraciones: “Tengo derecho a dar entrevistas cuando quiera a ustedes”. “Hasta aquí se acabaron las entrevistas”, dijo mientras se alejaba de los reporteros, un 2 de febrero de 2022, en la cajetera Celaya, Gto.

En territorio guanajuatense el comportamiento de Rodríguez Vallejo, superó lo interno para inscribirse en la forma de actuar del gobernador con los reporteros; misión transferida a una persona que estaba ausente a la hora de representar su papel cual voz autorizada. Pero el asunto, es que los funcionarios encargados de atender los problemas no informan, depositan su “responsabilidad” en el Ejecutivo del estado, quien acumula la información diversa, y a la hora de discriminarla se le dificulta ante los cuestionamientos pues no es lo natural, no es lo suyo.

Una realidad tan compleja con sucesión de crisis en diversos órdenes, no sólo impacta fuertemente a los integrantes de la sociedad sino que también a los encargados de atender los problemas, conocerlos, como resolverlos. Lo sucedido durante la semana pasada con el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, es el reflejo del “hartazgo” porque los graves problemas no son atendidos y erradicados como se ha ofrecido, caso de la inseguridad e impunidad; y los representantes de los medios de información masiva, cual inconsciente colectivo, están para desvelar los sucesos y hallar en los sujetos obligados razones de los vaivenes de hechos. En la banquetera del 2 de febrero, Diego Sinhue, “explotó”.

La cerrazón con su justificación para no entregar información sobre los menores de edad asesinados y los totales de homicidios dolosos en la entidad, la suscribió un alto funcionario (número uno) que no esperaba la andanada de preguntas “quizá porque la prensa no estaba invitada al evento” y sorprendió. La táctica vulgar de los hombres del gobernador se le devolvió porque los reporteros emergieron y tomaron por asalto al mandatario, quien se molestó y como respuesta compensatoria les espetó: “No voy a responder”; sobrevinieron los revires, pero el leonés estaba resuelto a no responder, ni sobre los mil 400 menores ultimados.

Se puede analizar el acto muy particular del representante del Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato a la luz de la Norma; sin embargo, en el orden político adquiere sentido con respecto a la actuación de su administración ante los graves problemas que se han enseñoreado en territorio estatal, entre los viejos pendientes de respuestas y nuevos carentes de aceptación, pues menos podrán ser atendidos y resueltos.

Lo que “cala” siempre a las autoridades, no son los asesinatos con el incremento diario, semanal, mensual y anual, sino la presencia de los informadores, quienes desprendidos de formatos de la teoría y técnica de la entrevista se plantan ante los gobernantes para preguntarles de la comisión de los delitos, sus causas y características y para cuándo terminará; un trabajo profesional de tono riesgoso como la constante porque resulta un verdadero encare y desafío a quienes tienen poder.

La desesperación de los integrantes de las familias que ha provocado la violencia entre sus partes producto de la emergencia que ha provocado la pandemia inducida por el coronavirus durante 2 años, la violencia recreada por los asesinatos y los asaltos “deteriorando” el patrimonio familiar; en especial, las crisis económicas, la sucesión que trascenderá la pandemia para inscribirse en el futuro del estado y país.

La metodología o estrategia

La característica arrebatada de los representantes de los poderes de la Federación y la entidad, podría adquirir vida con el centralismo que se aplica en el intento de controlar desde la cúpula los poderes. Al caso nacional le sobrevino una implosión durante el enfrentamiento con los periodistas nacionales, de donde emergió un reportaje que muestra los lujos del hijo de Andrés Manuel López Obrador; las casonas en Houston, el coche que maneja, lo cual sostienen que “contrasta” con el discurso de “austeridad” de su padre, el presidente.

No se puede desarraigar al secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca ni al fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, de ser cuestionados por los reporteros, insistentes y “necios”, para lograr la información más precisa acerca de los hechos en especial de la “nota roja”, los que no creen en los Reyes Magos y exigen a los funcionarios la información con las “evidencias” o al menos comentarios de excesos.

En esa tesitura, el gobierno de la entidad debiera ejercitar la autonomía de los poderes en lo real porque en la búsqueda del control, limitando a los titulares a los intereses de Paseo de la Presa; no se puede tener funcionarios en puestos claves pero sin poderse moverse, generando una sucesión de frustraciones acumuladas, y el deseo “intenso” de los personajes por expresarse como de “hacerse notar” porque creen que han realizado un trabajo debidamente cuando no excelente; ese deseo o impulso porque en política resulta necesario mostrarse en sociedad.

Cuenta la Historia del Arte Militar que muchos de los éxitos logrados en batallas fueron resultados de desobediencias, eso aunque no lo saben los políticos buscadores de candidaturas de su partido por cargos de elección popular, si saben del “chapulineo” que está de moda, fruto de la disciplina mal entendida y controles de Jefes políticos a sus aliados, en este caso, el instalado en la administración estatal.

El cambio del administrador en el Poder Legislativo es una forma de liberar a Luis Ernesto Ayala, quien necesita gente de confianza para negociar con las representaciones de oposición, pues el manejo de la administración es esencial para el presidente de la Junta de Gobierno.

Topografía política

Altimetría. Feria, ampliarla al 13 de febrero. Debido a los resultados, la reactivación de la economía que benefició a los comerciantes de los diferentes partes del territorio guanajuatense, y posibilidad de aplicar de manera estricta las medidas sanitarias con apoyo de la “brigada de salud”, circuló la semana pasada la solicitud para que la Feria de León, no concluya el 9 de febrero sino hasta el próximo 13 del presente.

La directora de la Feria estatal, Guadalupe Robles, recibió la solicitud de los dos mil comerciantes, a fin de que se extienda la fiesta de enero cuatro días más; la directora que “admitió la petición”, está haciendo el esfuerzo a fin de coadyuvar con la economía estatal.