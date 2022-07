Con temor a que se acerque el “Dia Cero” en Celaya, el titular de la JUMPA dijo que han considerado llevar agua del Río Pánuco o del mar

Daniel Moreno

Celaya.-Con temor de acercarse al “Día cero” y que se agoten los acuíferos de Celaya; la Junta Municipal De Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Celaya (JUMPA) podría traer agua del Río Pánuco o del mar.

Roberto Castañeda Tejeda director de la JUMAPA, organismo que opera el servicio de agua potable en Celaya. Dijo que tal como ocurre en otros lugares, el municipio se encamina a quedarse sin agua; pero no se sabe cuándo. Y es que cada año el acuífero baja 2 metros y se vuelve más difícil su extracción.

Buscan estrategias para evitar Día cero en Celaya

Según el funcionario primero es necesario dejar descansar el acuífero de la sobreexplotación y luego implementar estrategias para que se recupere lo que seguro llevará muchos años.

Además para llegar a eso hay que buscar fuentes de agua superficiales y alternativas. Las opciones son varias que se han planteado desde hace tiempo solo que el costo será muy elevado.

“Vamos a un escenario en el que no tendremos agua de nuestro acuífero, a esto le llamamos el día cero no tenemos agua local. Tenemos que trabajar en la terminación de alternativas para traer agua superficial que podría ser del Realito, de Solís, que existen estudios y existe posibilidad del Río Pánuco. El tema es el costo beneficio y en el peor de los casos, que no es deseable hasta del mar”.

La agricultura se lleva la mayor parte del agua

Sin embargo, tendría que ser un modelo combinado. Puso como ejemplo a Israel un país en zona desértica que comenzó hace 40 años a crear estrategias para tener suficiencia de agua y que hoy hasta le sobra.

Castañeda detalló que Israel tiene un consumo anual de 2 mil millones de metros cúbicos. De estos 600 los extrae del mar de Galilea que es agua dulce, otros 700 millones de potabilizar su agua residual y 700 millones agua que desala del mar.

Aunque el plan no es solo buscar el agua para Celaya sino para el acuífero del Valle de Celaya, que surte a otras ciudades vecinas y la agricultura de la región. Esta actividad es la que más líquido demanda.

